Süleymanpaşa\'da 200 Bin Kaçak Makaron Ele Geçirildi

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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir araçta yapılan aramada 200 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yürütülen operasyonda 2 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, 19 Eylül 2024 tarihinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığını engellemek amacıyla şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Yapılan aramada 200 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan yasal işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ