Türkiye'nin en büyük göllerinden biri olan Eber Gölü'nde dün gece başlayan ve sabah kadar devam eden yangın, bir hava taşıtında yolculuk yapan kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Eber Gölü'nün Afyonkarahisar'ın Sultandağı sınırları içerisinde kalan 4 farklı noktasında yangın çıktı. Kuvvetli rüzgarın da etkisiyle yayılan yangınların söndürülmesi için çalışma başlatıldı. Türkiye'nin 12'nci büyük gölü olan Eber Gölü'ndeki yangın, bir hava taşıtıyla yolculuk yapan vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüler felaketin boyutunu gözler önüne sererken göldeki kamışların adeta iki çizgi şeklinde yandığı görüldü.

Öte yandan yangın bölgesinin bataklık olmasından dolayı itfaiye ekipleri karadan müdahale edemezken bölgede başlayan sağanak yağış ile birlikte yangının sönmesi bekleniyor.