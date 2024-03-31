Şüpheli çantalar polisi alarma geçirdi
SAMSUN - Samsun'da bankta unutulan şüpheli çantalar polisi alarma geçirdi.
Samsun'un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Tütün İskelesi yolundaki bankta çantaları fark eden vatandaşlar durumu polise bildirdi. Şüpheli çanta ihbarı üzerine polis alarma geçti. Çevrede güvenlik önlemleri alan polis, olay yerine bomba imha ekibi beklerken, huzurevinden izinli çıktığı öğrenilen 71 yaşındaki Bayram B., çantanın kendisine ait olduğunu söyledi. Çantayı bırakıp çay içmeye gittiğini söyleyen yaşlı adamın çantasının içini kontrol eden polisler daha sonra çantaları Bayram B.'ye teslim etti.
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