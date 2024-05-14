Tarlabaşı Bulvarı'nda fuhuş pazarlığı yapan 6 siyahi kadın yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Tarlabaşı Bulvarı'nda fuhuş pazarlığı yapan 6 siyahi kadın yakalandı

Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı'nda gece ve gündüz fuhuş pazarlığı yapan 6 siyahi kadın, polis operasyonuyla yakalandı. Kadınlara aracılık yapan 2 şahıs da gözaltına alındı. Kadınların sınır dışı işlemleri başlatıldı.

14.05.2024 10:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarlabaşı Bulvarı'nda gece ve gündüz fuhuş pazarlığı yapan 6 siyahi kadın, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Kadınlara fuhuş yapması için aracılık yapan 2 şahıs da gözaltına alınırken, kadınların sınır dışı işlemlerinin başlatıldığı öğrenildi,

Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı'nda bulunan esnafın, siyahi kadınların fuhuş pazarlığı yaptığına dair şikayeti üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Çalışmalar çerçevesinde bulvar üzerindeki kaldırımda 6 siyahi kadının, gündüz ve gece yanına gelen erkeklerle fuhuş pazarlığı yaptığı tespit edildi.

Beyoğlu Asayiş polisi tek tek yakaladı

Pazarlık yaptıklarının belirlenmesi üzerine harekete geçen Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, kimliklerini ve adreslerini tespit ettiği kadınlara operasyon düzenledi. Operasyonda 6 siyahi kadın evlerinde tek tek yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca kadınlara fuhuş konusunda yer ve imkan sağladıkları tespit edilen O.A. ve V.E.'de yakalandı. Fuhuş yapıldığı yer ise zabıta ekipleri mühürlenerek kapatıldı.

Kadınlar sınırdışı edilecek

Konu ile ilgili yakalanan O.A. ve V.E. hakkında fuhşa teşvik ve fuhşa yer ve imkan sağlamak suçundan adli işlem başlatılırken, 6 yabancı uyruklu kadın ise sınırdışı edilmek üzere işlemleri başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Operasyon, Tarlabaşı, Beyoğlu, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tarlabaşı Bulvarı'nda fuhuş pazarlığı yapan 6 siyahi kadın yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ziraat Odaları Birliği Danışma Kurulu Toplantısı’nda konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ziraat Odaları Birliği Danışma Kurulu Toplantısı'nda konuştu
14:45 Nihat Doğan’dan boşanma kararı alan Arzu Doğan’dan çok konuşulacak itiraflar Nihat Doğan'dan boşanma kararı alan Arzu Doğan'dan çok konuşulacak itiraflar
14:09 CHP lideri Özel, sözünü kesen çiftçiye kızdı: Arkadaşların sana hesap sorsun CHP lideri Özel, sözünü kesen çiftçiye kızdı: Arkadaşların sana hesap sorsun
13:49 Ankara Emniyeti’nde deprem sürüyor Evlerinde arama yapılan 3 polis müdürü gözaltına alındı Ankara Emniyeti'nde deprem sürüyor! Evlerinde arama yapılan 3 polis müdürü gözaltına alındı
13:15 Fidan’dan Hamas için “Terör örgütü“ ifadesini kullanan Avusturyalı mevkidaşına canlı yayında sert yanıt Fidan'dan Hamas için "Terör örgütü" ifadesini kullanan Avusturyalı mevkidaşına canlı yayında sert yanıt
15:04 Sahte diplomalı belediye çalışanından akılalmaz vurgun Kendine çifte maaş bağlayıp 567 bin TL’yi üzerine geçirmiş Sahte diplomalı belediye çalışanından akılalmaz vurgun! Kendine çifte maaş bağlayıp 567 bin TL'yi üzerine geçirmiş
14:57 2024-2025 futbol sezonunun transfer ve tescil dönemi belli oldu 2024-2025 futbol sezonunun transfer ve tescil dönemi belli oldu
14:14 Ahmet San’dan müzik dünyasıyla ilgili çarpıcı açıklamalar Ahmet San'dan müzik dünyasıyla ilgili çarpıcı açıklamalar
14:00 Solhan’da yer altından gelen seslerin sebebi araştırılıyor Solhan'da yer altından gelen seslerin sebebi araştırılıyor
13:37 Hastanede akılalmaz olay Vefat haberini alınca şifreli kapıyı zorla açıp yoğun bakıma daldılar Hastanede akılalmaz olay! Vefat haberini alınca şifreli kapıyı zorla açıp yoğun bakıma daldılar
13:31 Kopya çekerken yakalanan öğrenci öğretmenini bıçakla yaraladı Kopya çekerken yakalanan öğrenci öğretmenini bıçakla yaraladı
13:15 Mourinho müjdesi veren Aziz Yıldırım, Aykut Kocaman’ı da unutmadı Mourinho müjdesi veren Aziz Yıldırım, Aykut Kocaman'ı da unutmadı
13:01 Giresun’da açık alanda alkol kullanımı valilik tarafından yasaklandı Giresun'da açık alanda alkol kullanımı valilik tarafından yasaklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2024 15:32:41. #1.11#
SON DAKİKA: Tarlabaşı Bulvarı'nda fuhuş pazarlığı yapan 6 siyahi kadın yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement