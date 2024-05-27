Mersin'deki zincirleme kazada hayatını kaybeden 10 kişinin kimlikleri belli oldu - Son Dakika
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Mersin'deki zincirleme kazada hayatını kaybeden 10 kişinin kimlikleri belli oldu

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Mersin'de biri otobüs 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında hayatını kaybeden 10 kişinin kimlikleri belli oldu. Korkunç kazada yaşamını yitiren kişilerin Serhat Taraman, Elif Taraman, İpek Taraman, Ozan Kılıç, Birsen Çiftsüren, Sultan Acet, Taha Acet, Mehmet Kaplan, Halil Şimşek ve Ayla Çelik Teymen olduğu öğrenildi.

27.05.2024 08:39
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Mersin'in Tarsus ilçesinde biri otobüs 4 aracın karıştığı zincirleme kazada hayatını kaybeden 10 kişinin kimliği belli olurken, cenazelerin 9'u memleketlerine gönderildi.

ZİNCİRLEME KAZAYA 4 ARAÇ KARIŞTI

Kaza, dün akşam saatlerinde Mersin- Adana Otoyolu Tarsus ilçesi Yenice Kütüklü mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Adana istikametinden gelen Mercedes marka 34 SD 8821 plakalı yolcu otobüsünün yağışlı havada kayarak devrilip karşı şeride geçmesiyle biri otomobil, biri pikap, biri de kamyon olmak üzere 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

10 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 39 KİŞİ YARALANDI

Kaza yerine çok sayıda polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada 10 kişi hayatını kaybetti, 39 kişi de yaralandı. Yaralanan 39 kişi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Adana ve Mersin'deki hastanelere kaldırıldı. Cenazeler ise Tarsus Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Kazada ölen 10 kişinin kimlikleri ise belirlendi. Hayatını kaybedenlerin Serhat Taraman, Elif Taraman, İpek Taraman, Ozan Kılıç, Birsen Çiftsüren, Sultan Acet, Taha Acet, Mehmet Kaplan, Halil Şimşek ve Ayla Çelik Teymen olduğu öğrenildi. Hayatını kaybedenlerden Ayla Çelik Teymen'in cenazesi hastanede dururken, Halil Şimşek'in cenazesi Adana'ya, diğer 8 kişinin naaşının da Diyarbakır'a gönderildiği bildirildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Mersin\'deki zincirleme kazada hayatını kaybeden 10 kişinin kimlikleri belli oldu
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mersin'deki zincirleme kazada hayatını kaybeden 10 kişinin kimlikleri belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Ergül Çiftçi: otobüslerin otoyolda hız sınır taktiği yok 120 130 basıp gidiyorlar kimse de bunları denetleniyor 4 0 Yanıtla
    Fayton Faytoncu: Hersey dijital bos yapma . Her otogarin girişinde cikisinda tako okuyor trafik. Büyük te cezalari var . Kimse 10 tane canı bile bile tehlikeye atmaz. Otoban duz rahat olduğu icin uykuya daliyorlar şoförler 0 0

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