Tavşanlı\'da trafik ekipleri sürücüleri uyardı

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Kütahya'nın Tavşanlı İlçesinde Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri Çevre yolu üzerinde, denetimler yaparak, sürücüleri uyardı.

Ramazan Bayramı nedeniyle vatandaşların sevdikleri ile huzurlu ve hüzünsüz bir bayram geçirebilmeleri için tedbir alan ilçe trafik ekipleri, araçları tek tek durdurarak bilgilendirici broşür dağıttılar.

"Emniyet kemeri kullanımının önemini vurgulamak" amacıyla başlatılan çalışma çerçevesinde harekete geçen ekipler, sürücülere emniyet kemeri takmanın kazaların ağır sonuçlarını önlemedeki önemini hatırlattılar. Araç hareket etmeden, hem sürücülerin hem de yolcuların kemerlerini takmalarını tavsiyesinde bulundular.

Tavşanlı 'da Polis ve Jandarma ekipleri, ilçenin işlek noktalarında denetimler yaparak; sürücülere " Hayatla yarışılmaz" sloganı ile uyarılarda bulundular.

İlçe genelinde gerçekleştirilen bu bilgilendirme çalışması kapsamında yaklaşık üç bin sürücüye bilgilendirme broşürleri dağıtıldı. Bu sayede sürücüler, trafik kurallarına uyarak hem kendi can güvenliklerini hem de diğer sürücülerin ve yayaların güvenliğini sağlamak adına daha dikkatli olmaları konusunda uyarıldılar. - KÜTAHYA