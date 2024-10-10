TCG Bayraktar Mersin'e Yola Çıktı

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Bakan Güler: " TCG Bayraktar, 588 kişi ile bu sabah 06.50'den itibaren TCG Salihreis ve TCG Bartın refakatinde Mersin'e doğru yola çıkmış olup gemimizin saat 20.30 sularında limana ulaşmasını bekliyoruz. TCG Sancaktar ise geri kalan 378 kişi ile saat 11.30'da TCG Gaziantep ve TCG Bandırma'nın refakatinde Beyrut Limanı'ndan yola çıkmış olup gemimizin gece 23.00 sularında Mersin'e ulaşması beklenmektedir." - ANKARA