Tekirdağ Çorlu eski Endüstri Meslek Lisesi bahçesinde yangın çıktı - Son Dakika
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Tekirdağ Çorlu eski Endüstri Meslek Lisesi bahçesinde yangın çıktı

Tekirdağ Çorlu eski Endüstri Meslek Lisesi bahçesinde yangın çıktı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan eski Endüstri Meslek Lisesi bahçesinde birikmiş hurda atık malzemelerin bulunduğu alanda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın, çevredeki insanları korkuttu.

08.02.2024 13:30
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Tekirdağ Çorlu eski Endüstri Meslek Lisesi bahçesinde çıkan yangın korkuttu.

Şeyh Sinan Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan birikmiş hurda atık malzemelerin bulunduğu eski okul bahçesinde yangın çıktı. Yükselen alevler çevreden de fark edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Eski lise bahçesinde zaman zaman ateş yakılmasına tepki gösteren bir esnaf, "Ben de burada esnafım, baktım duman dumana gidiyor. Apar topar itfaiyeyi aradık. İtfaiye ekipleri de kısa sürede gelip müdahalesini yaptı. Burada genelde kablo yakılıyor. Biz bu şahısları kovuyoruz ama yine gelip burada ateş yakıyorlar" diye konuştu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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