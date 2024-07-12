Tekirdağ'da Araç ve Pavyon Kurşunlama Olayına Karışan Suç Örgütüne Operasyon: 8 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da Araç ve Pavyon Kurşunlama Olayına Karışan Suç Örgütüne Operasyon: 8 Kişi Yakalandı

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, Çerkezköy ilçesinde ve çevresinde faaliyet gösteren bir suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, araç kurşunlama olayı ve bir pavyon sahibinin silahla yaralanması gibi suçları gerçekleştirdiği tespit edilen 8 kişi yakalandı. Şüphelilerin ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, dört adet ruhsatsız tabanca da dahil olmak üzere çeşitli silahlar ele geçirildi. Soruşturma devam ediyor.

12.07.2024 09:59
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Tekirdağ'da araç ve pavyon sahibini kurşunlama olayına karışan suç örgütüne düzenlenen operasyonda 8 kişi yakalandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünce Çerkezköy ilçesinde ve çevresinde faaliyet yürüten, liderliğini M.K. isimli şahsın yapmış olduğu suç örgütüne yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalarda örgütün, Jandarma bölgesi olan Karaağaç beldesinde meydana gelen araç kurşunlaması olayı ve Çerkezköy ilçesindeki bir pavyonun sahibinin silahla yaralanması olaylarını gerçekleştirdikleri tespit edildi. Örgüt adına silahla eylemleri yapan U.G., Ö.G. ve S.D. isimli şahıslar diğer örgüt elemanları ile birlikte Kırklareli Vize ilçesi kırsalında yakalandı. Şahısların ikametinde ve araçlarında yapılan aramalarda, olayda kullanılan tabancalar da dahil olmak üzere dört adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olaylarla ilgili toplam 8 şüpheli gözaltına alınarak soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da Araç ve Pavyon Kurşunlama Olayına Karışan Suç Örgütüne Operasyon: 8 Kişi Yakalandı - Son Dakika

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