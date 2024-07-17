Tekirdağ'da Çiftlikte Çıkan Yangında 15 Bin Balya Saman Yandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da Çiftlikte Çıkan Yangında 15 Bin Balya Saman Yandı

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde bulunan bir çiftlikte çıkan yangında, 15 bin balya saman alev alev yandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınırken, çiftlikteki hayvanlar güvenli bir şekilde tahliye edildi.

17.07.2024 15:41
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Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde çiftlikte çıkan yangında 15 bin balya saman yandı.

Edinilen bilgiye göre yangın, ilçeye bağlı Dereağzı Mahallesi'ndeki bir çiftlikte meydana geldi. Çiftlikte bulunan saman balyalarından dumanlar yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu kısa sürede itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri çiftlikteki yangına müdahale çalışması başlattı. Yangın öncesi çiftlikteki hayvanlar alandan çıkarılırken çiftlikte bulunan 15 bin saman balyası ise alev alev yandı. Yangın kontrol altına alınırken itfaiye ekiplerince soğutma çalışması başlatıldı.

Çiftlikteki yangın dron ile görüntülendi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da Çiftlikte Çıkan Yangında 15 Bin Balya Saman Yandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da Çiftlikte Çıkan Yangında 15 Bin Balya Saman Yandı - Son Dakika
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