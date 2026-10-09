Tekirdağ'da jandarma 2 bin 314 sikke ele geçirdi, 1 şüpheli gözaltına alındı. - Son Dakika
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Tekirdağ'da jandarma 2 bin 314 sikke ele geçirdi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

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Tekirdağ'da jandarmanın Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü aramalarda 2 bin 314 sikke, 373 obje ve 27 yüzük ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı; şüphelinin 9 Ekim 2026'da adli mercilere sevk edileceği bildirildi.

Tekirdağ'da jandarma ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında bir ikamette ve Kazandere köyünde yapılan aramalarda binlerce sikke ile yüzlerce tarihi eser niteliğinde obje ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında, alınan arama kararı doğrultusunda 8 Ekim 2026 tarihinde Süleymanpaşa ilçesinde belirlenen adreslerde arama gerçekleştirildi.

Aramalarda 2 bin 314 adet sikke, 373 adet obje, 27 adet yüzük, 36 adet taş ve mermer obje ile 2 adet madalyon ele geçirildi. Ayrıca 2 kitap, 2 öğretici sikke kitabı, 16 mezat kartı, 290 yakın döneme ait para ve 254 kağıt para bulundu.

Aramalarda ayrıca 9 milimetre çapında 5 adet dolu fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile 6136 sayılı Kanun kapsamında gözaltına alındı. Şüphelinin 9 Ekim 2026 tarihinde adli mercilere sevk edileceği bildirildi.

Kaynak: İHA
Cumhuriyet BaşsavcılığıKültür Sanat3. SayfaJandarmaTekirdağGüvenlikSon Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da jandarma 2 bin 314 sikke ele geçirdi, 1 şüpheli gözaltına alındı. - Son Dakika
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