Tekirdağ'da jandarma 2 bin 314 sikke ele geçirdi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'da jandarma ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında bir ikamette ve Kazandere köyünde yapılan aramalarda binlerce sikke ile yüzlerce tarihi eser niteliğinde obje ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında, alınan arama kararı doğrultusunda 8 Ekim 2026 tarihinde Süleymanpaşa ilçesinde belirlenen adreslerde arama gerçekleştirildi.

Aramalarda 2 bin 314 adet sikke, 373 adet obje, 27 adet yüzük, 36 adet taş ve mermer obje ile 2 adet madalyon ele geçirildi. Ayrıca 2 kitap, 2 öğretici sikke kitabı, 16 mezat kartı, 290 yakın döneme ait para ve 254 kağıt para bulundu.

Aramalarda ayrıca 9 milimetre çapında 5 adet dolu fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile 6136 sayılı Kanun kapsamında gözaltına alındı. Şüphelinin 9 Ekim 2026 tarihinde adli mercilere sevk edileceği bildirildi.