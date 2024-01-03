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Tekirdağ'da Jandarma Operasyonunda Silah ve Kaçak İçki Ele Geçirildi - Son Dakika
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Tekirdağ'da Jandarma Operasyonunda Silah ve Kaçak İçki Ele Geçirildi

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, ruhsatsız silah, muşta ve kaçak içki ele geçirildi. Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde yapılan kontrollerde bir şahsın üzerinde ruhsatsız tabanca ve bir çocuğun üzerinde muşta bulundu. Hayrabolu Kabahöyük Mahallesi'nde yapılan aramada ise tabanca, fişek, kurusıkı tabanca, tüfek ve bandrolsüz içki ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.

Tekirdağ\'da Jandarma Operasyonunda Silah ve Kaçak İçki Ele Geçirildi
03.01.2024 - 14:48,
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Tekirdağ'da jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda ruhsatsız silah, muşta ve kaçak içki ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde yapılan kontrollerde E.O. isimli şahsın üzerinde 1 adet ruhsatsız kurusıkı tabanca, bir çocuğun üzerindeki aramalarda ise 1 adet muşta ele geçirildi. Hayrabolu Kabahöyük Mahallesi'nde yapılan eş zamanlı aramada da 1 adet tabanca, 267 adet fişek, 2 adet kurusıkı tabanca, 1 adet tüfek ve 11 adet şişe bandrolsüz içki ele geçirildi.

Olaya ilişkin şüpheliler hakkında işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da Jandarma Operasyonunda Silah ve Kaçak İçki Ele Geçirildi - Son Dakika


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