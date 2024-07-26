Tekirdağ'da korkutan yangın drone ile havadan görüntülendi

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Tekirdağ'da korkutan yangın böyle görüntülendi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Ergene İlçesinde önce otluk alandan çıkan ve daha sonra geri dönüşüm tesisine sıçrayan yangın drone ile havadan görüntülendi.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesi Velimeşe Mahallesi'nde çıkan otluk yangını, geri dönüşüm tesisine sıçradı. Yangının neden olduğu dumanlar birçok ilçeden görüldü ve yangına müdahale çalışmaları sürüyor. Yangın drone ile havadan da görüntülendi. Yangın ekiplerin yoğun çalışması sonucu büyük oranda kontrol altına alındı.