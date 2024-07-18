Tekirdağ'da otomobilin çarpıp kaçtığı 15 yaşındaki yaya yaralandı: O anlar kamerada - Son Dakika
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Tekirdağ'da otomobilin çarpıp kaçtığı 15 yaşındaki yaya yaralandı: O anlar kamerada

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Tekirdağ Çorlu'da meydana gelen kazada, otomobilin çarpması sonucu 15 yaşındaki çocuk yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Yaralı çocuk, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, çarpan araç ve sürücüsünün tespiti için çalışma başlattı.

18.07.2024 12:37
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Tekirdağ'da otomobilin çarpıp kaçtığı 15 yaşındaki yaya yaralandı: O anlar kamerada

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da otomobilin çarpması sonucu 15 yaşındaki çocuğun yaralandığı kaza kameraya yansıdı.

Kaza, Silahtarağa Mahallesi Halit Ziya Uşaklıgil Caddesi üzerinde meydana geldi. Fatih Caddesi mevkiinden Selimiye Camii yönüne seyreden bir otomobil, karşıdan karşıya geçen 15 yaşındaki R.H. isimli çocuğa çarptı. Otomobil sürücüsü ise olay yerini terk etti.

Seke seke kendisini refüje bıraktı

Kaza sonrası ayak bileğinde kırık meydana gelen yaya sekerek kendisini orta refüje attı. Yaralı çocuk, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis tarafından çarpan araç ve sürücüsünün tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.

Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da otomobilin çarpıp kaçtığı 15 yaşındaki yaya yaralandı: O anlar kamerada - Son Dakika

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