Tekirdağ Muratlı'da iki araç kavşakta çarpıştı, biri devrildi; ciddi yaralanma yok - Son Dakika
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Tekirdağ Muratlı'da iki araç kavşakta çarpıştı, biri devrildi; ciddi yaralanma yok

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Tekirdağ Muratlı\'da iki araç kavşakta çarpıştı, biri devrildi; ciddi yaralanma yok
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Tekirdağ Muratlı'da Kırkkepenekli Mahallesi kavşağında gece iki aracın çarpıştığı kazada araçlardan biri devrilerek yan yattı. Ciddi yaralanma olmazken araçlarda maddi hasar oluştu ve yol kurtarıcıyla temizlenerek trafiğe açıldı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde çevreyolunun Kırkkepenekli Mahallesi kavşağında gece saatlerinde iki aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi. Kazada facianın eşiğinden dönülürken, araçlarda maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgilere göre, kaza D.T. idaresindeki otomobil ile H.B. yönetimindeki servis aracının Kırkkepenekli kavşağında henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpışması sonucu gerçekleşti. Çarpışmanın şiddetiyle araçlardan biri devrilerek yan yattı.

İhbar üzerine olay yerine kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alarak trafikte muhtemel başka aksaklıkların önüne geçti.

Kaza yapan araçlar, bölgeye çağrılan kurtarıcı yardımıyla bulundukları yerden kaldırılarak yol yeniden güvenli şekilde trafiğe açıldı. Ciddi bir yaralanmanın yaşanmaması sevindirirken, araçlarda maddi hasar oluştu. Ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
TekirdağGüvenlikOtomobil3. SayfaMuratlıGüncelKazaSon Dakika

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