TEM Otoyolu'nda Tırın Dorsesine Çarpan Panelvan Hurdaya Döndü

3.Sayfa

TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde tırın dorsesine çarpan panelvan hurdaya döndü. Meydana gelen kazada panelvan sürücüsü yaralandı.

Kaza, TEM Otoyolu'nun Gerede ilçesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde seyreden A.Ç. idaresindeki panelvan araç, aynı istikamette giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 ARB 066 plakalı tırın dorsesine çarptı. Çarpmanın etkisiyle kullanılamaz hale gelen panelvanın sürücüsü araçta sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından güvenli şekilde araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edilen sürücü, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU