TEM Otoyolu\'nda Trafik Düzenlemesi

TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde İstanbul istikametinde 1 kilometrelik mesafesinde yapılacak üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle 4 gün boyunca trafik tek istikametten sağlanacak.

TEM Otoyolu'nun Bolu Doğu ile Bolu Batı kavşakları arasında İstanbul istikametinde yapılacak üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Bolu Valiliği tarafından 30 Haziran ile 4 Temmuz tarihleri arasında yolun trafiğe kapatılacağı bildirildi. Trafik çift yönlü ve kontrollü olarak (1 şerit Ankara, 2 şerit İstanbul yönünde) Ankara istikametinden sağlanacak. Karayolları ekiplerince yürütülecek çalışmalar kapsamında Musluklar köyü mevkiindeki 1 kilometrelik güzergah onarıma alınacak. İstanbul yönünde seyahat edecek sürücüler, bu süreçte Ankara yönüne aktarılan şeritler üzerinden ulaşım sağlayabilecek. Çalışmaların 4 Temmuz Cuma günü saat 17.00 itibarıyla tamamlanması planlanıyor. - BOLU