Ters şeritte kilometrelerce giden motosikleti kameralar böyle kaydetti

Tokat'taki bir karayolunda ters şeritte ilerleyen bir motosikletli tepki çekti. O anlar ise başka bir sürücünün kamerası tarafından kaydedildi.

Tokat Erbaa- Niksar karayolunda iddiaya göre sürücüsü öğrenilemeyen motosiklet sürücüsü, Erbaa yönünden Niksar istikametine ters şeritten ilerledi.

KİLOMETRELERCE TERS YÖNDE GİTTİ

Vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde motosikletin, karşı yönden gelen araçlara aldırış etmeden ters şeritte ilerlediği anlar kaydedildi. Tehlikeli yolculuğun uzun süre devam ettiği, sürücünün zaman zaman hızını artırdığı anlar dikkat çekti.

TEPKİ YAĞDI

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından vatandaşlar duruma tepki gösterirken, polis ekiplerinin sürücüyü yakalamak için çalışma başlattığı öğrenildi.