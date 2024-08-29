Tokat'ta Araç Uçuruma Düştü, Yaralılara Müdahale Zorlaştı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Tokat'ta Araç Uçuruma Düştü, Yaralılara Müdahale Zorlaştı

Tokat\'ta Araç Uçuruma Düştü, Yaralılara Müdahale Zorlaştı

Tokat'ta meydana gelen kazada, bir araç 15 metrelik uçuruma düşerek hurda yığınına döndü. Yoldan geçen diğer sürücüler, araçtaki gaz kaçağı nedeniyle yaralılara müdahale etmekte güçlük çekti.

29.08.2024 18:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ta 15 metrelik uçurumdan düşen araç hurda yığınına dönerken, yoldan geçen diğer sürücüler otomobildeki gaz kaçağı nedeniyle yaralılara müdahale etmekte güçlük çekti.

Kaza, Ankara- Zile karayolu Üçköy yol ayrımı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Ahmet Aksan idaresindeki 37 SF 298 plakalı otomobil, Küçük Karayün mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle 15 metrelik uçurumdan düştü. Takla atan araç hurda yığınına dönerken sürücü Aksan ile yolcu konumundaki Dürdane Aksan yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yoldan geçen diğer sürücüler aracın gaz kaçırması nedeniyle otomobile yaklaşamadı. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Ambulans ile Zile Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT

Kaynak: İHA

3-sayfa, tokat, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tokat'ta Araç Uçuruma Düştü, Yaralılara Müdahale Zorlaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:49 Metrobüs kazasında hayatını kaybeden gencin yakınları sinir krizi geçirdi Metrobüs kazasında hayatını kaybeden gencin yakınları sinir krizi geçirdi
15:11 Özgür Özel: Kılıçdaroğlu için bunlar vız gelir tırıs gider Özgür Özel: Kılıçdaroğlu için bunlar vız gelir tırıs gider
15:03 Küçükçekmece’deki Metrobüs Kazasına İlişkin Ön Rapor Hazırlandı Küçükçekmece'deki Metrobüs Kazasına İlişkin Ön Rapor Hazırlandı
14:07 Ağabeyinin kolundaki ısırık Narin’e mi ait Adli Tıp noktayı koydu Ağabeyinin kolundaki ısırık Narin'e mi ait? Adli Tıp noktayı koydu
09:58 Yıldız Yatak konkordato ilan etti, fabrika çalışanları endişeli Yıldız Yatak konkordato ilan etti, fabrika çalışanları endişeli
09:56 Acun Ilıcalı, Fenerbahçe taraftarının beklediği haberi verdi: Teklifimizi yaptık Acun Ilıcalı, Fenerbahçe taraftarının beklediği haberi verdi: Teklifimizi yaptık
09:44 İstanbul Küçükçekmece’de Metrobüs Kazası: 1 Ölü, 35 Yaralı İstanbul Küçükçekmece'de Metrobüs Kazası: 1 Ölü, 35 Yaralı
09:40 İstanbul’da 1 kişinin öldüğü, 45 kişinin de yaralandığı metrobüs kazası kamerada İstanbul'da 1 kişinin öldüğü, 45 kişinin de yaralandığı metrobüs kazası kamerada
09:19 Metroda akıl almaz olay Koca adam, herkesin içinde Suriyeli çocuğu dövdü Metroda akıl almaz olay! Koca adam, herkesin içinde Suriyeli çocuğu dövdü
09:07 Türkiye Narin’i ararken Demet Akalın’ın yaptığı idam çıkışı herkesi ikiye böldü Türkiye Narin'i ararken Demet Akalın'ın yaptığı idam çıkışı herkesi ikiye böldü
09:03 İstanbul’da metrobüs kazası 1 kişi hayatını kaybetti, 50 yaralı var İstanbul'da metrobüs kazası! 1 kişi hayatını kaybetti, 50 yaralı var
08:33 Kendinden çok emin Ersun Yanal’dan Süper Lig mesajı Kendinden çok emin! Ersun Yanal'dan Süper Lig mesajı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2024 18:36:08. #1.11#
SON DAKİKA: Tokat'ta Araç Uçuruma Düştü, Yaralılara Müdahale Zorlaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement