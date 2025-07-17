Tokat\'ta Buğday Tarlasında Yangın Çıktı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde buğday tarlasında çıkan yangına itfaiye ekipleri köylülerle birlikte müdahale ediyor.

Yangın, ilçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Karaağaç köyü yakınlarındaki buğday ekili arazide çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Gökyüzünü kaplayan dumanı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Erbaa Belediyesi itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Köylülerin de traktörleriyle destek verdiği yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor. - TOKAT