Tokat\'ta Orman Yangını Kontrol Altında

Tokat'ta Kızılköy yakınlarında ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin ve vatandaşların müdahalesiyle yerleşim alanlarına sıçramadan kontrol altına alındı.

Kent merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunan Kızılköy yakınlarında yangın çıktı. Ormanlık alandan yükselen dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Tokat Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılsa da ekiplerin hızlı müdahalesi ve çevre halkının desteğiyle kontrol altına alındı. Yerleşim yerlerine yaklaşan alevlerin büyümeden söndürülmesi muhtemel bir faciayı önledi. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü ve olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi. - TOKAT