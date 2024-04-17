Tokat\'ta otomobil ile beton mikseri çarpıştı: 1\'i ağır 4 yaralı

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Tokat'ta otomobil ile beton mikserinin çarpışması sonucu 1'i ağır 4 kişinin yaralandığı kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde Reşadiye ilçesi Bereketli beldesi Çakraz Mahallesi yol ayrımında meydana geldi. Tali yoldan çıkan Avni Güneş'in (61) kullandığı 60 ABB 215 plakalı otomobil ile Mehmet Arslantaş (64) idaresindeki 60 HN 768 plakalı beton mikseri çarpıştı. Kaza nedeniyle araç tarlaya, otomobilde bukunan bir yolcu da yola savruldu. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezini araması üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi gönderildi. Kazada 2 sürücü ile otomobildeki Güleser Erdem (61) ve Saniye Güneş (60) yaralandı. Reşadiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan sürücü Avni Güneş'in durumunun ağır olduğu öğrenildi. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - TOKAT