Trafik Kazası Sonrası Kavga: 11 Gözaltı

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Trafik kazası sonrası kavga: 11 kişi gözaltına alındı

EDİRNE - Edirne'de meydana gelen trafik kazasının ardından yaşanan kavgayla ilgili 11 kişi gözaltına alındı.

Edirne'de alkollü sürücü N.F.K'nin kullandığı 06 SC 121 plakalı otomobil ile M.S.'nin kullandığı 22 HL 350 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, araçlarda bulunan şahıslar arasında kavga çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olayla ilgili 11 şüpheliyi ifadelerini almak üzere karakola götürdü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.