Trafik Kazasında 4 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Trafik Kazasında 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Edirne'de meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybederken, 3'ü toprağa verildi.

11.10.2024 21:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trafik kazasında ölen 4 kişiden 3 ü toprağa verildi

EDİRNE - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi çevre yolu ağır bakımlı ışıklı kavşakta meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 4 kişiden 3 ü toprağa verildi.

Çorlu çevre yolunda seyir halinde iken ve kırmızı ışıkta geçen Faruk A. yönetimindeki 41 VV 964 ve Çetin Karakuş yönetimindeki 39 DK 850 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan araçta bulunan Çiğdem Karakuş, Kızlar'ı Çisem Meriç Karakus olay yerinde Hayatlarını Kaybetmişlerdir. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Çetin Karakuş doktorların tüm.müdehalelerine rağmen kurtarılamadı.

2,5 Yaşındaki torunları ise ağır yaralı olarak yoğun bakıma kaldırıldı. Yapılan yüm müdahalelere rağmen minik Aras Meriç ' de yaşam mücadelesini kaybetti.

Çiğdem Karakuş, Kızlar'ı Çisem Meriç Karakus, öğle namazının ardından Uzunköprü Yeniköy'de Toprağa Verildi. Kaza sonrası gözaltına alınan Faruk A'nın işlemlerinin devam ettiği ögrenildi.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Güvenlik, Tekirdağ, 3-sayfa, trafik, Edirne, Çorlu, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Trafik Kazasında 4 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:09 Savcıya ’Mermiye kafa atacak adamları var’ tehdidi: Polis hepsini enseledi Savcıya 'Mermiye kafa atacak adamları var' tehdidi: Polis hepsini enseledi
20:25 Sosyal medyadaki rezil görüntülerle gündem olan şahıs yakalandı Sosyal medyadaki rezil görüntülerle gündem olan şahıs yakalandı
20:15 Almanya’dan Eurofighter’a yeşil ışık Almanya'dan Eurofighter'a yeşil ışık
19:00 Polis memuru Şeyda Yılmaz’ı şehit eden Yunus Emre Geçti için istenen ceza belli oldu Polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden Yunus Emre Geçti için istenen ceza belli oldu
17:37 Bu listeye bakmadan zeytinyağ, şeker ve çay almayın Bu listeye bakmadan zeytinyağ, şeker ve çay almayın
09:49 ABD’de altın madeninde meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 12 kişi madende mahsur kaldı ABD'de altın madeninde meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 12 kişi madende mahsur kaldı
09:37 Emeklilik sistemi değişiyor Detaylar netleşmeye başladı Emeklilik sistemi değişiyor! Detaylar netleşmeye başladı
09:36 Mahkemeye zincirle getirilen Diddy, dava boyunca etrafına bakıp sırıttı Mahkemeye zincirle getirilen Diddy, dava boyunca etrafına bakıp sırıttı
09:36 Eski FTX yöneticisi hapishane yolculuğunu sosyal medyada duyurdu Eski FTX yöneticisi hapishane yolculuğunu sosyal medyada duyurdu
09:29 Kan donduran olayların ardından Berk Oktay küfür yağdırdı: Sıkmazsam namerdim Kan donduran olayların ardından Berk Oktay küfür yağdırdı: Sıkmazsam namerdim
09:26 Zehra Güneş’in telefon rehberinden Arda Turan çıktı Zehra Güneş'in telefon rehberinden Arda Turan çıktı
09:22 Komşularına kızan esnaf evinin altına cinsel ilişki ürünleri satılan dükkan açtı Komşularına kızan esnaf evinin altına cinsel ilişki ürünleri satılan dükkan açtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2024 21:59:10. #1.12#
SON DAKİKA: Trafik Kazasında 4 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.