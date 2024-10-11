Trafik Kazasında 4 Kişi Hayatını Kaybetti

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Trafik kazasında ölen 4 kişiden 3 ü toprağa verildi

EDİRNE - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi çevre yolu ağır bakımlı ışıklı kavşakta meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 4 kişiden 3 ü toprağa verildi.

Çorlu çevre yolunda seyir halinde iken ve kırmızı ışıkta geçen Faruk A. yönetimindeki 41 VV 964 ve Çetin Karakuş yönetimindeki 39 DK 850 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan araçta bulunan Çiğdem Karakuş, Kızlar'ı Çisem Meriç Karakus olay yerinde Hayatlarını Kaybetmişlerdir. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Çetin Karakuş doktorların tüm.müdehalelerine rağmen kurtarılamadı.

2,5 Yaşındaki torunları ise ağır yaralı olarak yoğun bakıma kaldırıldı. Yapılan yüm müdahalelere rağmen minik Aras Meriç ' de yaşam mücadelesini kaybetti.

Çiğdem Karakuş, Kızlar'ı Çisem Meriç Karakus, öğle namazının ardından Uzunköprü Yeniköy'de Toprağa Verildi. Kaza sonrası gözaltına alınan Faruk A'nın işlemlerinin devam ettiği ögrenildi.