Trafik kazasında yaralanan Mustafa Destici taburcu edildi - Son Dakika
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Trafik kazasında yaralanan Mustafa Destici taburcu edildi

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Tokat'ta geçirdiği trafik kazasının ardından hastaneden taburcu edildi. Kazada yaralanan Destici, seçim süreci boyunca dizlik kullanacağını açıkladı.

05.03.2024 19:43  Güncelleme: 20:03
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Trafik kazasında yaralanan Mustafa Destici taburcu edildi

Destici: " Seçim süreci boyunca dizlik kullanacağım"

TOKAT - Seçim çalışmaları için geldiği Tokat'ta trafik kazası geçiren Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, hastaneden taburcu edildi. Sağlık durumuna ilişkin açıklama yapan Destici, "Ayağımda çatlağa bağlı ödem var. Seçim süreci boyunca 3 hafta dizlik kullanacağım" dedi.

Seçim çalışmaları kapsamında Tokat'ın Reşadiye ilçesine giderken trafik kazası geçiren Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ve beraberindeki 3 kişi yaralandı. Tokat Devlet Hastanesi'nde yapılan tedavinin ardından BBP Lideri Mustafa Destici bugün taburcu edildi.

"İstinat duvarına çarparak durabildik"

Hastane önünde gazetecilere açıklama yapan Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, "Öncellikle yüce Allah'a hamd ediyoruz. Büyük bir kazadan cenabı Allah'ın lütfuyla kurtulmuş olduk. Dün sabah Sivas'ta ki toplantımızdan sonra Tokat Reşadiye de ki programımız için yola çıkmıştık. Niksar'ı geçtikten sonra tabi yağışta vardı. Fakat bizden önce aynı yol üzerinde 3-5 kaza daha olmuş. O kazalardan akan mazot ve yağ birikintilerinin neden olduğunu söylediler. Ben arka tarafta oturduğum için gördüm biranda arabamız sağa doğru kontrolden çıktı. Savrulduktan sonra kanala düştük. Tekrar kanaldan çıktık, bir iki yatıp kalktıktan sonra istinat duvarına çarparak durabildik. Şoförümüz, özel kalem müdürümüz, koruma amirimiz ile birlikte Tokat İl Başkanımız ve Genel Başkan Yardımcımız vardı. Bizim tarafta olduğumuz 3 kişi kazadan etkilendi. Şoförümüz, il başkanımız ve birde ben tabi hemen Reşadiye Devlet Hastanesine gittik. Doktorlarımız ilgi gösterdiler. Sonra buraya sevk olduk. Tedavi sürecimiz tamamlandı. Dün müşahide altında kalmam gerekiyordu. Çünkü kafa bölgesinde bir takım çizikler oluşmuştu. Yine ayak diz kapağımın orda bir çatlak meydana gelmişti. Tedavileri oldu ama birkaç gün dinlenmemizi tavsiye ettiler. Sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. Allah bir daha böyle bir kaza yaşatmasın" dedi.

"Partiler kış aylarındaki seçim sürecinde zorlanıyor"

Yerel seçimlere ilişkin çarpıcı açıklama yapan Destici; "Bu hava şartlarında yerel seçimlerin yapılmaması gerekir. Yerel seçimler mümkünde Mayıs ayı sonu gibi Haziran ayı başı gibi ya da sonbaharın başı gibi yapılmasının daha uygun olacağını düşünüyorum. Yapmış olduğumuz kazaya istinaden söylemiyorum. Gerçekten hem seçim çalışmalarında seçime katılan bütün partilerimiz adaylarımız büyük zorluklar çekiyor. Kış şartları da buna eklenince daha zor bir hale geliyor. Tabi kazalarda kaçınılmaz bir son olarak karşımıza çıkıyor. Ayağımda çatlağa bağlı bir ödem var şuanda ilaç tedavisi alıyorum. 3 hafta seçim boyunca dizlik kullanacağım" diye konuştu.

Açıklamanın ardından Destici tedavisinde ilgilenen hastane personeline ve il protokolüne teşekkür ederek evinde istirahat etmek üzere Ankara'ya karayolu ile hareket etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Trafik kazasında yaralanan Mustafa Destici taburcu edildi - Son Dakika

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