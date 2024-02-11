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Traktör ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

TOKAT - Tokat'ta Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarında otomobil ile traktör çarpıştı. Traktör sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

Kaza, 18: 30 sıralarında Turhal-Tokat istikameti Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre 60 AE 215 plakalo traktör sürücüsü Rıza Gün akaryakıt istasyonundan çıkarak sol şeride geçmek istedi. Aynı istikametten ilerleyen Ali Sarıbaş idaresindeki 60 DT 746 plakalı Toyota marka otomobil arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle traktör ters döndü. Hafif şekilde yaralanan traktör sürücüsü Rıza Gün ambulans ile Tokat Devlet Hastanesine sevk edildi. Kaza sonrası yola traktörden yağ sızdı. Kaza nedeniyle trafik bir süre bekletildi. Kaza yerine gelen vinç yardımıyla traktör kaldırıldı ve trafik kontrollü şekilde sağlandı. Traktör sürücüsünün ehliyetinin olmadığı öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.