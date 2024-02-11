Traktör ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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Traktör ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Traktör ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Tokat'ta Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarında meydana gelen kazada, traktör ile otomobil çarpıştı. Traktör sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Kaza sonucunda traktör ters döndü ve yolda yağ sızıntısı meydana geldi. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Trafik kontrollü bir şekilde sağlandı. Traktör sürücüsünün ehliyeti olmadığı belirlendi ve kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

11.02.2024 19:57
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Traktör ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

TOKAT - Tokat'ta Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarında otomobil ile traktör çarpıştı. Traktör sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

Kaza, 18: 30 sıralarında Turhal-Tokat istikameti Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre 60 AE 215 plakalo traktör sürücüsü Rıza Gün akaryakıt istasyonundan çıkarak sol şeride geçmek istedi. Aynı istikametten ilerleyen Ali Sarıbaş idaresindeki 60 DT 746 plakalı Toyota marka otomobil arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle traktör ters döndü. Hafif şekilde yaralanan traktör sürücüsü Rıza Gün ambulans ile Tokat Devlet Hastanesine sevk edildi. Kaza sonrası yola traktörden yağ sızdı. Kaza nedeniyle trafik bir süre bekletildi. Kaza yerine gelen vinç yardımıyla traktör kaldırıldı ve trafik kontrollü şekilde sağlandı. Traktör sürücüsünün ehliyetinin olmadığı öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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