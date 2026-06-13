Traktör Kanalda Devrildi, Sürücü Kurtuldu

Malatya'nın Darende ilçesinde kontrolden çıkarak kanala uçan traktörün sürücüsü, son anda araçtan atlayarak kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza, dün saat 15.45 sıralarında Darende ilçesine bağlı Hisarcık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 56 yaşındaki İ.D. idaresindeki 44 PS 604 plakalı traktör, bahçeden çıktıktan sonra geri manevra yaptığı sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki sulama kanalına uçtu. Traktörün kontrolden çıkarak kanala yöneldiğini fark eden sürücü araç kanala düşmeden hemen önce kendisini dışarı attı. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, traktör kanala devrilerek maddi hasar gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler bölgede inceleme yaparken, traktör bulunduğu yerden iş makinesi yardımıyla çıkarıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA