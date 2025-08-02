Traktör Kazası: 77 Yaşında Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Karabük'ün Eflani ilçesinde meydana gelen traktör kazasında 1 kişi hayatını kaybetti..

Edilinen bilgiye göre olay, Saçak köyünde meydana geldi. Evinin önünde garajdan çıkardığı traktörün aniden hareket etmesi sonucu Yaşar Doğan (77), traktörün altında kaldı. Olayı gören komşuları ve yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bunun üzerine bölgeye gelen Sağlık ekipleri ağır yaralı olan Yaşar Doğan'ı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Doğan hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - KARABÜK