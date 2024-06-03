Troya Tüneli Girişinde Kamyonet Tıra Çarptı: 1 Yaralı - Son Dakika
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Troya Tüneli Girişinde Kamyonet Tıra Çarptı: 1 Yaralı

Troya Tüneli Girişinde Kamyonet Tıra Çarptı: 1 Yaralı

Çanakkale-İzmir Karayolu'nun Troya Tüneli girişinde hareket halindeki tıra arkadan çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı. Kazada yaralanan sürücü, Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

03.06.2024 16:21
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Çanakkale- İzmir Karayolu'nun Troya Tüneli girişinde hareket halindeki tıra arkadan çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesi istikametinden Çanakkale istikametine seyir halinde olan ev eşyası yüklü Ramazan Yaramış idaresindeki 45 FA 773 plakalı kamyonet, Troya Tüneli girişinde hareket halindeki Hüseyin Uysal idaresindeki 17 HF 121 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada kamyonet sürücüsü Ramazan Yaramış yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralı Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Troya Tüneli Girişinde Kamyonet Tıra Çarptı: 1 Yaralı - Son Dakika

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