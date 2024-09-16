Tunceli'de Asayiş Değerlendirme Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Tunceli'de Asayiş Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

Tunceli\'de Asayiş Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

Vali Tekbıyıkoğlu, ilde asayiş olaylarını ve güvenliği değerlendirerek dolandırıcılığa dikkat çekti.

16.09.2024 17:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu başkanlığında asayiş değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Tunceli Valiliğinde düzenlenen asayiş değerlendirme toplantısında konuşan Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, kentte huzur ve güveni sağlamak amacıyla jandarma ve polisten oluşan 6 bin 110 personelin görev yaptığını söyledi. İlde son 8 ayda meydana gelen asayiş olayları hakkında bilgilendirmelerde bulunan Tekbıyıkoğlu, "Son 8 ayda ilimizde 2 bin 29 olay gerçekleşmiş bunun yüzde 97,8'i aydınlatılmıştır" dedi. Emniyet ve jandarma sorumluluk sahasında yaşanan asayiş olaylarına ilişkin detaylar paylaşan Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, vatandaşları özellikle son günlerde artan dolandırıcılık olaylarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Aile içi ve kadına yönelik şiddet olaylarında önceki yıla kıyasla yüzde 26'lık düşüş yaşandığını belirten Vali Tekbıyıkoğlu, doğal hayatı korumaya yönelik yapılan denetim verilerini de paylaştı. Uyuşturucu, kaçakçılık, terörle mücadele konularındaki faaliyetleri de değerlendiren Tekbıyıkoğlu, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla hayata geçirilen tedbirlere vurgu yaptı.

Jandarma Bot Komutanlığı ile su altı kurtarma timi kuruldu

Jandarma sorumluluk sahasında Bot Komutanlığı ile su altı kurtarma timi kurulduğunu aktaran Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, "Akarsu, gölet ve barajlarda emniyet ve asayiş hizmetleri için kurulan komutanlık, boğulma olayları ile yaşanması muhtemelen kaçakçılık olaylarına zamanında müdahale edecek. Yine su altı jandarma kurtarma timimiz de yaşanabilecek olaylarda etkin şekilde görev alacak" diye konuştu.

Kentin artık turizmle anıldığını ifade eden Vali Tekbıyıkoğlu, "Son verilere göre ilimizi bu yıl 2 milyonun üzerinde turist ziyaret etti. Huzur ortamının sağlanmasıyla bu sayının gittikçe artacağını biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Toplantıya, Tunceli İl jandarma Komutanı Tuğgeneral Bülent Baykal ile Emniyet Müdürü Hakan Duman da katıldı. - TUNCELİ

Kaynak: İHA

Bülent Tekbıyıkoğlu, Dolandırıcılık, Yerel Haberler, Güvenlik, Politika, Jandarma, tunceli, 3-sayfa, Asayiş, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tunceli'de Asayiş Değerlendirme Toplantısı Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:29 Sıla bebeğin hikayesi bir kez daha kahretti Gerçek babasının nerede olduğu ortaya çıktı Sıla bebeğin hikayesi bir kez daha kahretti! Gerçek babasının nerede olduğu ortaya çıktı
19:20 Ayşenur Ezgi’nin amcası Yılmaz Eygi: Keşke Özgür bey de konuşsaydı Ayşenur Ezgi'nin amcası Yılmaz Eygi: Keşke Özgür bey de konuşsaydı
18:14 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten dikkat çeken ’Erken Seçim’ mesajı AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten dikkat çeken 'Erken Seçim' mesajı
17:27 Hastanede dehşete düşüren olay Başhekim, doktora tecavüz etti Hastanede dehşete düşüren olay! Başhekim, doktora tecavüz etti
16:04 Narin cinayetinde sis perdesini bu soru aralayabilir: 18 dakikada ne oldu Narin cinayetinde sis perdesini bu soru aralayabilir: 18 dakikada ne oldu?
09:19 Maç sonu ortalığı yıktılar Trabzonspor’dan ırkçılık tepkisi Maç sonu ortalığı yıktılar! Trabzonspor'dan ırkçılık tepkisi
09:18 Adana’da tır ile minibüs çarpıştı Ölü ve yaralılar var Adana'da tır ile minibüs çarpıştı! Ölü ve yaralılar var
09:10 Profesörün cesedi çıplak halde plastik bidonda bulunmuştu En yakınındaki isim gözaltına alındı Profesörün cesedi çıplak halde plastik bidonda bulunmuştu! En yakınındaki isim gözaltına alındı
09:01 Oyuncu Ferit Kaya evlendi Diyarbakır düğününde paralar havada uçuştu Oyuncu Ferit Kaya evlendi! Diyarbakır düğününde paralar havada uçuştu
08:43 Görüntü haftalar sonra ortaya çıktı: Bir köşeye atın Kızım biliyor, dayanamıyor Görüntü haftalar sonra ortaya çıktı: Bir köşeye atın! Kızım biliyor, dayanamıyor
08:22 MasterChef Türkiye’de eleme gecesi: Beril yarışmaya veda etti MasterChef Türkiye'de eleme gecesi: Beril yarışmaya veda etti
08:21 THY uçağını karıştıran maganda “Benim 10 fabrikam var“ deyip kabin ekibine küfürler savurdu THY uçağını karıştıran maganda! "Benim 10 fabrikam var" deyip kabin ekibine küfürler savurdu
08:01 Narin Güran cinayetinde deliller böyle saklandı Aile üyeleri sistematik şekilde hareket etmiş Narin Güran cinayetinde deliller böyle saklandı! Aile üyeleri sistematik şekilde hareket etmiş
07:50 Erkek rol arkadaşıyla öpüşen Uraz Kaygılaroğlu ilk kez konuştu: Oyunculuk yapıyorum Erkek rol arkadaşıyla öpüşen Uraz Kaygılaroğlu ilk kez konuştu: Oyunculuk yapıyorum
02:06 Kahreden fotoğraf Narin’in cansız bedeninin dereden çıkarılma anı ortaya çıktı Kahreden fotoğraf! Narin'in cansız bedeninin dereden çıkarılma anı ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2024 20:05:13. #1.12#
SON DAKİKA: Tunceli'de Asayiş Değerlendirme Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement