Tunceli'de Yangın Korkuttu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tunceli'de Yangın Korkuttu

Tunceli\'de Yangın Korkuttu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tunceli'de otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Tunceli'de otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü.

Yangın, Moğultay Mahallesi'nde otluk alanda meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında otluk alan alev alırken, yükselen duman çevrede paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın büyümeden ve çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Acil Durum, 3. Sayfa, İtfaiye, Tunceli, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tunceli'de Yangın Korkuttu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arnavutluk’un en çok aranan suçlularından biri Bayraktar İHA ile yakalandı Arnavutluk'un en çok aranan suçlularından biri Bayraktar İHA ile yakalandı
İstanbul Boğazı’nda acil durum alarmı: İHA saldırısına uğrayan dev gemi için trafik çift yönlü kapatıldı İstanbul Boğazı’nda acil durum alarmı: İHA saldırısına uğrayan dev gemi için trafik çift yönlü kapatıldı
İtalyan otomotiv devinin ilk “elektriklisi“ rekor fiyata satıldı İtalyan otomotiv devinin ilk "elektriklisi" rekor fiyata satıldı
Bursa’da aynı adrese 15 sipariş verildi Kuryeler neye uğradığını şaşırdı Bursa'da aynı adrese 15 sipariş verildi! Kuryeler neye uğradığını şaşırdı
İran’dan ABD’ye saldırı tehdidi İran'dan ABD'ye saldırı tehdidi
İmzayı attı Batshuayi’nin yeni takımı çok sürpriz İmzayı attı! Batshuayi'nin yeni takımı çok sürpriz

16:33
Fenerbahçe’ye para yağacak 2 maçın değeri tam 23 milyon euro
Fenerbahçe'ye para yağacak! 2 maçın değeri tam 23 milyon euro
16:21
Trump rahat durmuyor Paylaştığı haritaya bakın
Trump rahat durmuyor! Paylaştığı haritaya bakın
16:05
Feth-i kabir kararı verildi Arif Ahmet Denizolgun’un mezarı açılacak
Feth-i kabir kararı verildi! Arif Ahmet Denizolgun’un mezarı açılacak
15:42
Mustafa Bozbey CHP’den istifa etti
Mustafa Bozbey CHP'den istifa etti
15:35
İmamoğlu’nu zora sokacak sözler: 15 milyon euro istedi, 5 milyon euro’sunu ödedim
İmamoğlu'nu zora sokacak sözler: 15 milyon euro istedi, 5 milyon euro'sunu ödedim
15:20
Cemal Enginyurt’un oğluna ’kara para’ soruşturması: İfadeye çağrıldı
Cemal Enginyurt'un oğluna 'kara para' soruşturması: İfadeye çağrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2026 16:46:15. #7.13#
SON DAKİKA: Tunceli'de Yangın Korkuttu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.