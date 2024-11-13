Üç Kardeşin Trajik İntiharı - Son Dakika
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Üç Kardeşin Trajik İntiharı

Antalya'da İranlı 3 kardeş, borsa kaybı sonrası kömür yakarak hayatına son verdi.

13.11.2024 19:34
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Kapı ve camları bantlayan 3 kardeş, oda içerisinde kömür yakarak hayatlarına son verdi

Antalya'da İranlı 3 kardeş ölü olarak bulundu

ANTALYA - Antalya'da İran uyruklu 3 kardeş yaşadıkları evde ölü olarak bulundu. Kardeşlerin borsada yüklü miktarda para kaybettikleri ve odanın kapı ve camlarını bantlayarak kapattıktan sonra içerde yaktıkları kömür ile toplu şekilde hayatlarına son verdiği öğrenildi.

Olay, saat 15.40 sıralarında Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi 2384 sokak içerisinde bulunan bir sitedeki apartmanın en üst katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir süre önce İran'dan Türkiye'ye gelen 3 kardeş Güzeloba Mahallesi'nde eşyalı olarak bir daire kiraladı. Son olarak 27 Ekim tarihinde ülkelerinde bulunan aileleri ile görüşen 3 kardeşe yaklaşık 15 gündür yakınları ulaşamadı. Aile, Antalya'da ikamet eden İran uyruklu bir yakınlarından durumu haberdar ederek oğullarına ulaşmasını istedi.

İran'daki aileleri 15 gündür ulaşamamış

Ailenin isteği üzerine verilen adrese gelen Emrullah Esedi isimli İran vatandaşı, kapıyı çalmasına rağmen kardeşlere ulaşamadı. Ailenin ısrarı ile polis merkezine giden Esedi, ekiplerle birlikte Güzeloba Mahallesinde ki adrese geldi. Ev sahibinde bulunan yedek anahtar vasıtasıyla ikamete giren ekipler ev içerisinden ağır bir kokunun geldiğini fark etti. Bir odanın kapısının arkadan kilitlenmesi nedeniyle içeri girmekte zorlanan ekipler kapıyı açtıklarında, isimlerinin Mohammed Reza Yasovalian (44), Mohsen Yasovalian ve Amirhossein Yasovalian olduğu öğrenilen 3 kardeşin cansız bedenleri ile karşılaştı.

Kapı ve pencereleri bantlayıp, içerde kömür yakmışlar

Bunun üzerine adrese Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yanı sıra Olay Yeri İnceleme ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede Mohammed Reza Yasovalian (44), Mohsen Yasovalian ve Amirhossein Yasovalian isimli kardeşlerin borsada yüklü miktarda para kaybettiklerini ve bu nedenle hayatlarına son verdiklerini yazdıkları bir not bulundu. 3 kardeşin ikamet içerisinde ki bir odanın kapı ve camlarını hava geçirmeyecek şekilde bantladıktan sonra içerde folyo üzerinde kömür yaktıkları ve içeriyi kaplayan dumanla toplu şekilde hayatlarına son verdikleri öğrenildi.

Polis, görüntülü görüşme ile bilgi aldı

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, ailenin Türkiye'de bulunan yakını Emrullah Esedi, ikamet sahibi ve site görevlisinin ifadelerine başvuruldu. Öte yandan olayı haber alan 3 kardeşin İran'da ki kız kardeşleri cep telefonu ile görüntülü görüşme yapılarak ekiplere bilgi verdi. Ailenin 3 kardeşe ulaşması için yardım istediğini Emrullah Esedi, "Ben biraz tanıyorum. 12 gün önceden arıyordum, telefonlarını açmıyorlar. Birinden bu yana ulaşamıyoruz. Karakola gittim. İzin alınması gerekiyormuş. Aileleri bugün bana çok fazla yalvardılar. Kapıyı açıp bakmalarını istediler. Çok telaşlandık. Bugün tekrar karakola gittim haber verdim. Gelip baktılar içerde bu şekilde buldular. Ben Mohsen ile biraz tanışıyorum" dedi.

3 kardeşin cansız bedenleri ekiplerin olay yerindeki çalışmasının ardından kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için Antalay Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Üç Kardeşin Trajik İntiharı - Son Dakika

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