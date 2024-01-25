Uçaktaki kavganın ifadeleri ortaya çıktı

Gaziantep Havalimanı'nda Gaziantep- İzmir seferini yapan uçağa sarhoş bindiği iddia edilen Hakim Emrullah Özer ve tanıkların ifadeleri ortaya çıktı.

8 Temmuz 2023 tarihinde Sun Ekspres Hava Yollarına ait XQ9229 sefer sayılı Gaziantep-İzmir seferini yapacak uçakta yanındaki yolcuyla klima nedeniyle tartıştığı iddia edilen hakimin ve tanıkların ifadesine ulaşıldı.

Olay, 8 Temmuz 2023 tarihinde Sun Ekspres Hava Yollarına ait XQ9229 sefer sayılı uçağın Gaziantep Havalimanında pist yönüne çıkış yaptığı sırada yaşandı. Pilotun polis talebinde bulunduğu olayda, kabin amirinin ve polislerin ifadeleri ortaya çıktı.

Polisin olayla ilgili yaptığı inceleme sonrasında tuttuğu tutanakta, "Bahsi geçen şahıs görünüş itibari ve ağız kokusundan anlaşıldığı kadarı ile alkollü olduğu, konuşmakta güçlük çektiği görüldü. Bu şahsa hitaben "Beyefendi, sivil havacılık kanunu 101. maddesine göre pilot sizin uçuşunuza izin vermiyor, bu nedenle uçaktan inmeniz gerekiyor, buyurun lütfen" denildi. Bunun üzerine şahıs yüksek sesle "Sen kim oluyorsun beni uçaktan indiriyorsun dangalak, ben hakimim" dedi. Kimlik ibraz etmedi, ve "seninle görüşeceğim" dedi. Bizde kendisine "Hakim olmanız üniformalı polise hakaret, tehdit etme hakkını size vermiyor" dedik. Kendisinden etmiş olduğu hakaret ve tehditten dolayı şikayetçi olacağımızı söyledik. Yaklaşık yarım saat kadar bu şahsın uçaktan inmesi için ikna etmeye çalıştık. Bize kural dışı yolcu uçuş olay raporu pilot ve kabin amiri tarafından verildi" denildi.

"Bana ne kim olursan ol ineceksin"

İzmir'de hakim olarak görev yapan Emrullah Ö., Cumhuriyet Başsavcılığında alınan ifadesinde ise "Olay sırasında kimseye hakarette bulunmadım. Müşteki bizzat kaba tavırlar sergiledi. Hakim olduğumu söylediğinde bu tavırlarının dozunu daha da arttırdı" dedi.

Olay günü memleketi Kahramanmaraş'a dan görev yeri olan İzmir e gitmek için Gaziantep'ten uçağa bindiğini söyleyen Emrullah Ö., "Deprem bölgesindeki ishal salgını nedeniyle rahatsızlandım ve uçak içerisinde 3 kere lavaboya gittim. Yanında bulunan yolcu ile havalandırma nedeniyle tartıştık, kabin görevlisi bayan gelip o yolcuyu başka bir koltuğa geçirdi. Ben uçağın kalkmasını beklerken 4-5 tane polis memuru gelerek hakkında şikayet olduğunu, uçaktan inmem gerektiğini söyledi. Bu sırada isminin Ökkeş olduğunu söyleyen bir polis memuru "Hakkında şikayet var. İneceksin lan" dedi. Bende kendisine kimliğimi göstererek İzmir'de hakim olduğumu söyledim. Polis memuru da bana "Bana ne kim olursan ol ineceksin lan" dedi. Eşimin hamile olduğunu söyleyerek İzmir'e gitmek gerektiğini söyledim. Uçaktan inmek istemeyince yolcular üzerime yürüdü. En son yaşlı bir teyze İzmir'de yatalak hastası olduğunu söyleyince onu kırmayıp uçaktan indim. Üzerime atılan suçlamaları kabul etmiyorum. Polis memuru, kabin görevlisi ve pilottan şikayetçiyim. Reşit G., isimli kişinin tanık olarak dinlenmesini talep ediyorum" şeklinde konuştu.

"Tanık ifadesinde hakimi savundu"

Tanık olarak ifadesi alınan Reşit G. ise "Müştekinin beyanlarını doğrulayacak şekilde beyanlarda bulunduğu, şikayet edilen hakim beyin polise yönelik "Sen kim oluyorsun lan beni aşağıya indiriyorsun dangalak, sen ismini ver seninle uğraşacağım" şeklinde bir söz söylemediğini, şikayet edilen hakim, sadece polise hitaben "Siz Savcınız ile beni görüştürün" dediğini, hakim olduğunu ispatlamak için kimliğini gösterdiğini, olayla ilgili olarak ismi Ökkeş olduğunu duyduğu polis memurunun uçağa ilk girdiği zamanlar hakim beye hitaben uçağa ilk girdiği zamanda sert bir üslupla davrandığını fark ettiğini, polis memurunun "Bana ne kim olursan ol ineceksin" şeklinde sert bir üslupla şikayet edilen hakim beye kelime kullandığını ancak lan kelimesini hatırlamadığını beyan ettiği yer aldı.

"Aralarındaki münakaşayı engellemek için araya girdi"

Olayla ilgili Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca tanık olarak dinlenen Kader Y. ise beyanında, "Hakaretleri duymadım. Olay günü uçakta kavga çıktı. Kabin amirinin darp edildiği söylenerek uçağa polis çağırıldı. İhsan K. ve Baykal Ç. ile uçağa girdiğimiz sırada kabin amirinin yolcunun 11-D numaralı koltukta oturduğunu, sarhoş olduğunu, bir kaç defa kustuğunu ve yanındaki yolcu ile tartıştığını söyledi. Bizde aralarındaki münakaşayı engellemek için araya girdik. Bu esnada adını sonradan öğrendiğim Emrullah Ö.'in yolcuya vurmak isterken yumruk bana geldi" dedi.

Yapılan soruşturmanın sonucunda, İzmir hakimi olarak görev yapmakta olan Emrullah Ö.'in Gaziantep Havalimanında İzmir'e seyahat edeceği uçak içerisinde bir başka yolcu ile arasında meydana gelen tartışma sebebiyle hakkında Milli Sivil Havacılık Kanununa göre kural dışı yolcu uçuş olay raporu düzenlendi.

Bu rapor sebebiyle uçaktan inmesinin istendiği, görevli polis memurlarının uçaktan inmesini temin etmek üzere uçak kabin görevlileri tarafından uçağa çağrıldığı, müşteki görevli polis memuru Baykal Ç.'in uçak içerisine gelerek kendisine iletilen kural dişi yolcu uçuş olay raporu uyarınca şüpheli Emrullah Ö.'in uçaktan inmesi için davet edilmesi üzerine şüphelinin müşteki polis memuru Baykal Ç.'e hitaben "Ben hakimim, siz kim olduğunuzu sanıyorsunuz da beni indiriyorsunuz" diyerek bağırdığı, uçaktan inmeye davet eden müşteki polis memuru Baykal Ç.'e hitaben "sen kim oluyorsun lan, beni aşağıya indiriyorsun dangalak, sen ismini ver, seninle uğraşacağım" demek suretiyle müşteki polis memuruna hitaben görevi sırasında ve görevinden dolayı hakaret ile birlikte basit tehdit eyleminde bulunduğu iddiaları yer aldı.

Hazırlanan iddianamede şüphelinin müşteki polis memuru Baykal Ç.'e yönelik doğrudan doğruya görevinin yapılmasını engellemek amacıyla cebir veya tehdit kullandığı sabit olmadığı, ancak uçaktan inmesinin müşteki polis memuru tarafından kendisinden istenmesi üzerine kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret ve tehdit eyleminde bulunarak tutanakta tespit edilen sözleri sarf etmesinin TCK 265. Maddesi çerçevesinde görevi yaptırmamak için direnme eyleminin oluşturmamıştır. Eylemin yukarıda açıklanan biçimde hakaret ve basit tehdit eylemini oluşturduğu kanaatinin hasıl olduğu, dosya çerçevesinde şüphelinin lehine ve aleyhine olan delillerin takdiri ve tartışmasının mahkemeye ait olduğu, mevcut delil durumu itibariyle şüpheli hakkında kamu davasının açılmasına yetecek derecede suç şüphesinin oluştuğu anlaşıldığından, iddianamenin kabulü ile şüpheli hakkında özel düzenleme olan 2802 sayılı yasanın 93. Maddesi çerçevesinde yargılamanın yapılarak yüklenilen suçu işlediğinin kanıtlanması halinde uygulanması istenilen sevk yasa maddeleri uyarınca şüphelinin cezalandırılmasına karar verilmesi kamu adına talep ve iddia olunur" ifadeleri yer aldı. - GAZİANTEP