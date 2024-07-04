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Uğruna cinayet işlenen ev kundaklandı

Halasına yaptığı evin parasını isteyen genci öldürdüğü öne sürülen iki kişi tutuklandı

ADANA - Adana'da deprem korkusu yaşayan halasına yaptığı prefabrik evin 300 bin lira parasını isteyen genci öldürdüğü öne sürülen iki şüpheli tutuklanırken, uğruna cinayet işlenen ev gece kundaklanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay, 1 Temmuz günü saat 18.00 sıralarında Çukurova ilçesine bağlı Dört Mahallesi Topalak Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, kaynak ustası ve kebapçı olan Burak Kayacan (36), depremde yaşadığı korkudan sonra apartman dairesinden oturamayan halası Hülya A. için evinin karşısında bulunan arsaya prefabrik ev yaptı. Kayacan, halasına ev yaptığı tarihten günümüze kadar alacağı olan 300 bin TL'lik masrafını alamadı. Burak halası Hülya A.'yı arayarak alacağını istedi. Yapılan telefon konuşmasında Hülya A.'nın, "Parayı ödemeyeceğiz, orası bizim evimiz" yanıtını verdiği ileri sürülürken, Burak Kayacan'ın ise, "Bu evi yıkarım, size de yar etmem" cevabını verdiği iddia edildi.

Lojistik şirketinde çalışan Kemal A., ertesi gün Gaziantep'ten gelerek oğlu Emre Kaan A. (27), Akın A. ve arkadaşları S.G, M.T.A, Ali T. ile Burak Kayacan'ın evini bastı. Evi basan A. ailesi ve beraberindeki 3 kişi küfür ederken olayda tabanca da kullanıldı. Açılan ateş sonrası Burak, evinde bulunan av tüfeği ile karşılık verdi. Kavga bir anda silahlı çatışmaya dönüşürken Kemal A. bacağından, Burak Kayacan göğüs ve karnından, bacanağı Mahmut Demir ise ayağından vuruldu. Ağır yaralanan Burak kanlar içerisinde yere yığılırken çevredeki vatandaşlar tarafından Çukurova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayın şüphelileri ise kaçtı. Kemal A. ile Mahmut Demir'in hastanede tedavileri devam ediyor.

"Suçları birbirlerinin üzerlerine attılar"

Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Kayacan'ın kuzeni Emre Kaan A. ve arkadaşı Ali T. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Emre Kaan A. ile Ali T. suçlamaları birbirlerinin üzerine attı. Diğer 4 kişi ise savcılıktan serbest kaldı.

"Uğruna cinayet işlenen ev kundaklandı"

Burak Kayacan'ın halası Hülya A.'ya yaptığı prefabrik ev gece yakıldı. Yangın ihbarı üzerine itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek yangını söndürdü. Yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi.