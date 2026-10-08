UKMTO, Katar açıklarında tankere şüpheli saldırıda ölü ve yaralı olduğunu bildirdi - Son Dakika
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UKMTO, Katar açıklarında tankere şüpheli saldırıda ölü ve yaralı olduğunu bildirdi

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UKMTO, Katar'ın Medinet eş-Şemal bölgesinin 94,4 kilometre kuzeyindeki tankerin şüpheli saldırıya uğradığını ve tankere çok sayıda mühimmat isabet ettiğini bildirdi. Açıklamada ölen ya da yaralananlar olduğu, hasar detayının paylaşılmadığı ve soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları Ajansı (UKMTO), Katar'ın Medinet eş-Şemal bölgesinin 94,4 kilometre kuzeyinde seyreden bir tankerin şüpheli bir saldırıya uğradığını açıkladı.

ABD ve İran arasındaki gerginlik devam ederken, uluslararası deniz taşımacılığına dair güvenlik endişelerini artıracak bir gelişme daha yaşandı. UKMTO, Katar'ın Medinet eş-Şemal bölgesinin 94,4 kilometre kuzeyinde seyreden bir tankerin şüpheli bir saldırıya uğradığını bildirdi. Tankere çok sayıda mühimmatın isabet ettiği aktarılan açıklamada, olayda ölen ya da yaralananların olduğu ifade edildi. Buna rağmen hasar durumuna ilişkin detaylı bilgi paylaşılmadı. Soruşturmanın sürdüğü belirtilerek, bölgede seyreden gemilere dikkatli olma ve şüpheli durumları UKMTO'ya bildirme çağrısında bulunuldu.

Kaynak: İHA
Denizcilik3. SayfaGüvenlikGüncelKatarDünyaSon Dakika

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