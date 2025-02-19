Ukrayna, Kuzey Kore Obüsünü Vurdu

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Ukrayna ordusu tarafından yapılan açıklamada, Luhansk bölgesinde Kuzey Kore'ye ait motorlu obüsün vurulduğu kaydedildi. Çatışmanın başlamasından bu yana ilk kez bir Kuzey Kore M-1978 Koksan obüsünün bir Ukrayna insansız hava aracı tarafından vurulduğu belirtildi.

Ukrayna ordusu tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna güçlerinin Kuzey Kore'ye ait motorlu obüsü vurduğu kaydedildi. Açıklamada çatışmanın başlamasından bu yana ilk kez bir Kuzey Kore M-1978 Koksan obüsünün bir Ukrayna insansız hava aracı tarafından vurulduğu belirtildi. Açıklamada "Luhansk bölgesinde, Nemesis 170 mm top kalibresine sahip bir M-1978 Kuzey Kore kundağı motorlu topçu aracı vuruldu" denildi. Koksan'ın ilk olarak 2024 Ekim ayında tespit edildiği kaydedilirken obüsün Rusya tarafından tedarik edildiği aktarıldı.

Güney Kore Savunma Bakanlığı tarafından geçen hafta yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin Rusya'ya yaptığı askeri yardımın yaklaşık 200 uzun menzilli topçu silahı ve önemli miktarda mühimmat içerdiği bildirilmişti. Ukraynalı ve Batılı askeri uzmanlar, Kursk bölgesinde Rus güçlerinin yanı sıra yaklaşık 12 bin Kuzey Kore askerinin konuşlandırıldığını ve Pyongyang yönetiminden gelen askeri teçhizatın kullanıldığını dile getirmişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise geçtiğimiz hafta yaptığı bir açıklamasında, Kursk bölgesine 3 binden fazla Kuzey Koreli askerin daha gönderilebileceğini dile getirmişti. - KİEV