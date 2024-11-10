Ukrayna, Moskova'ya 34 İHA ile Saldırdı - Son Dakika
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Ukrayna, Moskova'ya 34 İHA ile Saldırdı

Ukrayna, Moskova\'ya 34 İHA ile Saldırdı

Ukrayna güçleri Moskova'ya İHA saldırısı düzenledi, havalimanlarında uçuşlar yönlendirildi.

10.11.2024 15:55
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Ukrayna güçleri Rusya'nın başkenti Moskova'ya 34 insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlerken, başkentin hava trafiğinde aksamalar yaşandı.

Ukrayna Rusya'nın başkenti Moskova'yı hedef aldı. Ukrayna güçleri, Rusya'nın başkentine bugün 34 insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlerken, şehirdeki Domodedovo, Sheremetyevo ve Zhukovsky Havaalanlarında uçuşlar farklı bölgelere yönlendirildi. İHA saldırısı sonucu 1 kişi de yaralandı.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rus hava savunma sistemlerinin 3 saat içinde Batı Rusya'nın diğer bölgeleri üzerinde 36 insansız hava aracını daha imha ettiğini bildirdi. Açıklamada, "Kiev rejiminin Rusya Federasyonu topraklarında uçak tipi İHA kullanarak bir terör saldırısı gerçekleştirme girişimi engellendi" denildi.

Ukrayna ise, Rusya'nın gece boyunca 145 İHA fırlattığını açıklarken, Kiev yetkilileri, hava savunma sistemlerinin fırlatılan İHA'lardan 62'sini düşürdüğünü aktardı. - MOSKOVA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ukrayna, Moskova'ya 34 İHA ile Saldırdı - Son Dakika

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