Ukrayna'nın eski Enerji Bakanı Halushchenko ülkeden kaçarken gözaltına alındı

15.02.2026 20:45
Eski Bakan Halushchenko, yolsuzluk soruşturması kapsamında trenle ülkeyi terk ederken gözaltına alındı.

Ukrayna'nın eski Enerji Bakanı Herman Halushchenko, Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu (NABU) tarafından ülkeyi terk ederken gözaltına alındı. Halushchenko'nun adı, enerji sektöründeki yolsuzluk skandalında geçtiği için soruşturma kapsamında işlem yapıldı.

ESKİ BAKAN ÜLKEDEN KAÇARKEN YAKALANDI

Ukrayna'da yolsuzlukla mücadele kapsamında bir kişi daha gözaltına alındı. Ukrayna basınında yer alan haberlerde, Ukrayna'nın eski Enerji Bakanı Herman Halushchenko'nun Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu (NABU) tarafından ülkeyi terk etmek üzere bindiği bir trende gözaltına alındığı bildirildi.

YOLSUZLUKLA SUÇLANIYOR

NABU, "Bugün, NABU dedektifleri Midas davasıyla bağlantılı olarak eski enerji bakanını devlet sınırını geçerken gözaltına aldı" ifadelerini kullanarak, ön soruşturma işlemlerinin devam ettiğini, soruşturmanın yasalar ve mahkeme kararlarına uygun olarak yürütüldüğünü vurguladı.

NABU, geçtiğimiz sene 10 Kasım'da enerji sektöründeki yolsuzluğu ortaya çıkarmak için özel bir operasyon başlattığını duyurmuş, soruşturma kamu sektöründeki stratejik işletmelerde yolsuzluk yapıldığını ortaya çıkarmıştı. Halushchenko, ortaya çıkan yolsuzlukta adının geçmesi üzerine geçtiğimiz sene görevden alınmış, halefi Svitlana Hrynchuk da söz konusu yolsuzlukta adının geçmesinin ardından istifa etmişti.

Kaynak: İHA

