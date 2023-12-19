Uludağ\'da drift yapanlara 81 bin lira ceza

Kış turizminin merkezinde drift atan sürücülere 81 bin lira ceza kesildi

Oteller bölgesinde dakikalarca drift atıp sosyal medyada paylaştılar, Jandarma ekipleri sürücülere ceza yağdırdı

BURSA - Kış turizminin merkezlerinden Uludağ'da karda drift yapmak için İstanbul ve İzmir illerden lüks otomobilleriyle gece gündüz fark etmeksizin Uludağ'ın yolunu tutan gençler; çektikleri drift videolarını sosyal medyalarına yükledi. Görüntüler üzerine harekete geçen jandarma, 4 araç sürücüsüne toplamda 81 bin lira idari ceza uyguladı.

Türkiye'nin en büyük kış turizm merkezlerinden biri olan Uludağ'a il dışından gelen bazı gençler kayak bölgesine çıkan yolda uzun süre drift atarak ilerledi. Özellikle vatandaşların yoğun olduğu turizm bölgesinde dakikalarca drift atan gençler o anları da cep telefonu kamerasıyla kayda alıp sosyal medyada paylaştılar. Yaptıkları klipte 'Hızlı ve Öfkeli' sersini örnek alan ve vatandaşların canını hiçe sayan gençlerin önüne jandarma geçti. Ekipler görüntüler üzerine harekete geçti. 4 araç sahibi tespit eden Jandarma sürücülere toplam 81 bin lira idari ceza uyguladı.