Uluslararası Adalet Divanı, İsrail'e Gazze'ye yardımların engellenmesini durdurma emri verdi - Son Dakika
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Uluslararası Adalet Divanı, İsrail'e Gazze'ye yardımların engellenmesini durdurma emri verdi

Uluslararası Adalet Divanı (UAD), Güney Afrika'nın Gazze Şeridi'nde soykırımın önlenmesine ilişkin açtığı davada İsrail'e Gazze'ye acil ihtiyaç duyulan yardımların ulaştırılmasını engellemeyi durdurma emri verdi. UAD, İsrail'in bir ay içinde karara uymak için aldığı tedbirler hakkında mahkemeye rapor sunmasını istedi. Ayrıca UAD, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere acil insani yardımların engelsiz bir şekilde ulaştırılmasını talep etti.

28.03.2024 20:59  Güncelleme: 21:03
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Uluslararası Adalet Divanı (UAD), Güney Afrika'nın Gazze Şeridi'nde soykırımın önlenmesine ilişkin açtığı dava kapsamında İsrail'e Gazze Şeridi'ne "acil ihtiyaç duyulan" yardımların ulaştırılmasını engellemeyi durdurma emri verdi.

Uluslararası Adalet Divanı (UAD), Güney Afrika'nın Gazze Şeridi'nde soykırımın önlenmesine ilişkin açtığı davada yeni bir karar açıkladı. UAD, dava kapsamında İsrail'e Gazze Şeridi'ne "acil ihtiyaç duyulan" yardımların ulaştırılmasını engellemeyi durdurma emri vererek, İsrail'in bir ay içinde söz konusu karara uymak için "aldığı tüm tedbirler" konusunda mahkemeye bir rapor sunması gerektiğini belirtti.

UAD, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin ihtiyaç duyduğu acil insani yardımlar için geçiş noktalarının artırılması, yardımların kapasitesinin artırılması ve geçiş noktalarının ihtiyaç duyulduğu sürece açık tutulması ile engelsiz bir şekilde ihtiyaç sahiplerine sağlanmasını talep eden kararı oybirliğiyle kabul ettiğini açıkladı.

UAD, ayrıca 1'e karşı 15 oyla, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin, Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi kapsamında korunan bir grup olarak sahip oldukları haklardan herhangi birini ihlal eden eylemlerde kaçınmasını ve bu eylemlerin acil ihtiyaç duyulan insani yardımın ulaştırılmasını engellememesini öngören bir kararı da kabul etti. - LAHEY

Kaynak: İHA

Güney Afrika, İsrail, Gazze, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Hukuk, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Uluslararası Adalet Divanı, İsrail'e Gazze'ye yardımların engellenmesini durdurma emri verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uluslararası Adalet Divanı, İsrail'e Gazze'ye yardımların engellenmesini durdurma emri verdi - Son Dakika
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