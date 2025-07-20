Ümraniye'de Havalı Tüfekle Vurulan Rıfat Üretir Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Ümraniye'de Havalı Tüfekle Vurulan Rıfat Üretir Hayatını Kaybetti

Ümraniye\'de Havalı Tüfekle Vurulan Rıfat Üretir Hayatını Kaybetti
20.07.2025 15:07  Güncelleme: 15:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ümraniye'de sokakta yürürken sırtından vurulan 56 yaşındaki Rıfat Üretir, havalı tüfekle vurularak hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan Numan O.Ö., kazayla vurduğunu kabul etti. Güvenlik kamerası kayıtları olayın detaylarını ortaya çıkardı.

Ümraniye'de sokakta yürürken sırtından vurularak hayatını kaybeden 56 yaşındaki Rıfat Üretir'in, yaklaşık 142 metre mesafedeki bir iş yerinden ateşlenen havalı tüfekle vurulduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili gözaltına alınan Numan O.Ö.'nün, dizi ve film setlerine ekipman sağlayan iş yerinin önünde atış talimi yaptığı sırada kazayla Üretir'i vurduğu belirlendi. Vurulma anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 10 Temmuz günü saat 14.00 sıralarında Ümraniye Aşağı Dudullu Mahallesi'nde meydana geldi. Mobilya ustası ve iki çocuk babası 56 yaşındaki Rıfat Üretir, bir arkadaşıyla birlikte yürüdüğü sırada sırtından vurularak yere yığıldı. Kısa süreliğine ayağa kalkıp birkaç adım atabilen Üretir, ardından tekrar yere düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Üretir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Görüntülerde, Üretir'in vurulduğu anda yere düştüğü, yanındaki arkadaşının ise panikle bir binanın merdiven boşluğuna saklandığı ve telefonla yardım çağırmaya çalıştığı tespit edildi.

"Silah sesi duymadım, sadece mermi rüzgarı gibi bir ses geldi"

Olay sırasında Üretir'in yanında bulunan arkadaşı M.Y., polise verdiği ifadede herhangi bir silah sesi duymadığını, ancak olaydan saniyeler önce yakından geçen iki mermi rüzgarı sesi duyduğunu söyledi. Adli incelemelerde Üretir'in sırtına alüminyum bir cismin isabet ettiği ve bu cismin havalı tüfek mermisi olduğu tespit edildi. Olayın ardından Olay Yeri İnceleme ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, lazerle atış güzergahını belirleyerek silahın ateşlendiği noktayı belirledi. Tespitler sonucunda, olay yerine yaklaşık 142 metre uzaklıktaki bir iş yeri şüpheli olarak değerlendirildi.

Kamera kayıtlarını sildi, önce inkar etti sonra itiraf geldi

Film ve dizi yapımlarına havalı tüfek ve ekipman temin ettiği belirlenen iş yeri sahibi Numan O.Ö., polis ekipleri tarafından incelemeye alındı. Olaydan sonra iş yerindeki güvenlik kameralarının silindiği belirlendi. Gözaltına alınan şüpheli ilk ifadesinde suçlamaları reddetti ancak daha sonra suçunu itiraf etti. Elindeki havalı tüfekle sokağa doğru deneme atışı yaptığını, birini vurduğunu fark edince paniğe kapıldığını ve bu nedenle kayıtları sildiğini ifade etti. Şüpheli, olayda kullandığı silahı da parçalayarak otoyolda farklı yerlere attığını söyledi.

500 metre menzilli özel tüfekle ateş ettiği belirlendi

Yapılan teknik incelemelerde, olayda kullanılan silahın 500 metre menzilli, 200 bar hava basıncıyla çalışan bir havalı tüfek olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Numan O.Ö., 'kasten adam öldürme' suçundan adliyeye sevk edildi.

"Acımızın tarifi yok"

Rıfat Üretir'in ağabeyi Murat Üretir, "Kardeşim, bir arkadaşıyla beraber buraya geliyor. Buradan da yukarıya gitmek istiyorlar. Arkadan bir yerden, 140 metre aşağıdan kurşunla katlediliyor kardeşim. Yani çok büyük acı içerisindeyim. Bunun bir tarifi yok. Böyle kolay bir ölüm olmaması lazım. Acımı anlatmaya, ailemizin yaşadıklarını tarif etmeye kelime yetmiyor. Çok üzgünüz. Suçluların cezasını çekmesini istiyoruz. Allah razı olsun polisimizden. Çok mücadele ettiler. Belediye Başkanımız İsmet bey de sürecin başından beri bizi yalnız bırakmadılar, taziyemize kadar geldiler. Allah bin kere razı olsun hepsinden. Geri getirecek mi kardeşimi? Tabii ki getirmeyecek. Ama en azından gönlümüze bir nebze su serpildi. Ama ben bunun peşini bırakmayacağım. Cezasını çekmesini istiyorum. Başkalarının da ölmesini istemiyorum. Yaram çok büyük. Üç tane kurşun geliyor. Bir tane kurşun isabet ediyor. Zaten o tek kurşunla yıkılıyor kardeşim. Herkesin yardımına koşan, iyilik isteyen bir insandı. İki çocuğu var; bir oğlu, bir kızı. Perişanlar" dedi.

Öte yandan, Rıfat Üretir'in yolda yürüdüğü sırada vurulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güvenlik Kamerası, Yerel Haberler, Güvenlik, Politika, Ümraniye, 3-sayfa, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ümraniye'de Havalı Tüfekle Vurulan Rıfat Üretir Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kız arkadaşının otel masrafını karşıladı, odada başka bir erkekle yakaladı Kız arkadaşının otel masrafını karşıladı, odada başka bir erkekle yakaladı!
YKS sonuçları açıklandı YKS sonuçları açıklandı
Gece yarısı paylaşım geldi Fenerbahçe’den Hakan Çalhanoğlu bombası Gece yarısı paylaşım geldi! Fenerbahçe'den Hakan Çalhanoğlu bombası
Suriye ve İsrail ateşkeste anlaştı Suriye ve İsrail ateşkeste anlaştı
Adı Beşiktaş ile anılan milli yıldızımız kadro dışı kaldı Adı Beşiktaş ile anılan milli yıldızımız kadro dışı kaldı
Vahşet 3 yıl sonra ortaya çıktı Aysun’un katilleri en yakınlarıymış Vahşet 3 yıl sonra ortaya çıktı! Aysun'un katilleri en yakınlarıymış
Serdar Dursun ameliyathanede bayıldı Baba olmanın heyecanı ağır bastı Serdar Dursun ameliyathanede bayıldı! Baba olmanın heyecanı ağır bastı
YKS birincileri hangi illerden çıktı İşte TYT, AYT ve YDT şampiyonları YKS birincileri hangi illerden çıktı? İşte TYT, AYT ve YDT şampiyonları
Dürziler aparat, asıl hedef Türkiye İşte bölgemizdeki dengeleri alt üst edecek kirli plan Dürziler aparat, asıl hedef Türkiye! İşte bölgemizdeki dengeleri alt üst edecek kirli plan
Sel sularının içinde yayın yapan muhabir akıntıya kapıldı Sel sularının içinde yayın yapan muhabir akıntıya kapıldı
Taraftarlar müjde Galatasaray’ın dev maçı şifresiz yayınlanacak Taraftarlar müjde! Galatasaray'ın dev maçı şifresiz yayınlanacak

14:31
Altınlarla kaçan kayıp damattan haber var
Altınlarla kaçan kayıp damattan haber var
14:01
Eşi ve çocuklarının can verdiği yangına ilişkin tutuklanan itfaiye eri cezaevinde intihar etti
Eşi ve çocuklarının can verdiği yangına ilişkin tutuklanan itfaiye eri cezaevinde intihar etti
11:40
ABD’den Şam yönetimine “Süveyda“ çağrısı
ABD'den Şam yönetimine "Süveyda" çağrısı
11:08
Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden YKS’de büyük başarı 200 öğrenci derece aldı
Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden YKS'de büyük başarı! 200 öğrenci derece aldı
10:48
Komşu kadına tornavidayla darp: Bir anda dövmeye başladı
Komşu kadına tornavidayla darp: Bir anda dövmeye başladı
10:40
Emine Erdoğan Çevre Şenliği’ne katıldı, çocuklarla teraryum yaptı
Emine Erdoğan Çevre Şenliği'ne katıldı, çocuklarla teraryum yaptı
10:23
Türk oyuncular dünya güzellik listesinde tarih yazdı
Türk oyuncular dünya güzellik listesinde tarih yazdı
10:23
Gazze’de 29’u insani yardım bekleyen 38 Filistinli hayatını kaybetti
Gazze'de 29'u insani yardım bekleyen 38 Filistinli hayatını kaybetti
10:22
Yok artık Nelsson Tesislere geldiği şapkada yazana bakın
Yok artık Nelsson! Tesislere geldiği şapkada yazana bakın
10:09
Dürzi-Bedevi çatışması şiddetlendi Suriye güvenlik güçleri Süveyda’ya konuşlanıyor
Dürzi-Bedevi çatışması şiddetlendi! Suriye güvenlik güçleri Süveyda'ya konuşlanıyor
09:49
Meclis’te “Zeytinlik yasası“ görüşmelerinde arbede çıktı
Meclis'te "Zeytinlik yasası" görüşmelerinde arbede çıktı
09:40
Sezen Aksu alışılmış imajına veda etti
Sezen Aksu alışılmış imajına veda etti
09:40
Sektörün en iyilerindendi 38 yıldır hizmet veren dev şirket iflasın eşiğinde
Sektörün en iyilerindendi! 38 yıldır hizmet veren dev şirket iflasın eşiğinde
09:40
Taraftarlar müjde Galatasaray’ın dev maçı şifresiz yayınlanacak
Taraftarlar müjde! Galatasaray'ın dev maçı şifresiz yayınlanacak
09:11
Sel sularının içinde yayın yapan muhabir akıntıya kapıldı
Sel sularının içinde yayın yapan muhabir akıntıya kapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2025 15:14:21. #7.13#
SON DAKİKA: Ümraniye'de Havalı Tüfekle Vurulan Rıfat Üretir Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.