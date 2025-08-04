Ümraniye\'de Otomobil Alev Alev Yandı

Ümraniye'de kontrolden çıkarak refüje giren otomobil alev topuna döndü. Kısa sürede alevlere teslim olan araç, vatandaşların cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Olay, saat 16.00 sıralarında Çamlık Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, trafikte ilerleyen 35 CPH 179 plakalı BMW marka otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp bariyerleri aşarak refüjde durdu. Sürücü kendini dışarı atarken, kaza sonrası otomobil alev topuna döndü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alev alev yanan otomobil itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü. Otomobil hurdaya dönerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL