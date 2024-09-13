UNRWA Personeli İsrail Baskınında Öldürüldü

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Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA), İsrail askerlerinin Batı Şeria'da düzenlediği baskın sırasında bir çalışanlarının keskin nişancı tarafından başından vurularak öldürüldüğünü açıkladı.

İsrail, Gazze Şeridi'nde katliamlarını sürdürürken, işgal altındaki Batı Şeria'da da saldırılarını yoğunlaştırıyor. Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) tarafından yapılan açıklamada, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Far'a Mülteci Kampı'na düzenlenen İsrail baskını sırasında bir çalışanlarının öldürüldüğü belirtildi. Açıklamada, "Çalışan evinin çatısındaki keskin nişancı tarafından vurularak öldürüldü" ifadeleri kullanılırken, 10 yılı aşkın süredir Batı Şeria'da ilk kez bir UNRWA personelinin öldürüldüğü aktarıldı. Çalışanın kimliği, "kampta temizlikten sorumlu, eşi ve 5 çocuğuyla birlikte hayatta kalmaya çalışan Sufyan Jaber Abed Jawwad" olarak bildirildi. - GAZZE