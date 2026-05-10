Ünye\'de Zincir Market Yangını Kontrol Altına Alındı

Ordu'nun Ünye ilçesinde bir zincir markete ait atık malzemelerin bulunduğu alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Olay, Liseler Mahallesi Hükümet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir zincir market şubesinin atık kağıt ve paletlerini biriktirdiği alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri ve yükselen dumanları fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek, yangını çevredeki binalara sıçramadan söndürdü. Yangının tamamen kontrol altına alınmasının ardından ekipler, bir süre soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yangının söndürülmesinin ardından bölgede kirliliğe yol açan yanmış atık malzemeler ve çöpler, market çalışanları tarafından toplandı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU