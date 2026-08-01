Uşak\'ta Kaza: 4 Yaralı

Uşak'ta kamyonet ile otomobil çarpışması sonucu 4 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Fevzi Çakmak Mahallesi Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, D.Y. (50) idaresindeki 64 DK 056 plakalı kamyonet ile A.B. (64) yönetimindeki 64 DD 125 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonet devrildi.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekiplerince sürücüler ile otomobilde yolcu konumunda bulunan M.B. (64) ve B.İ. (38) Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.