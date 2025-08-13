Uşak\'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Uşak'ın Banaz ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Uşak'ın Banaz ilçesine bağlı Yenice ve Paşacık köyleri arasında bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Duman ve alevleri fark eden çevredeki vatandaşlar bir yandan yangına müdahale ederken, diğer yandan ise ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye 17 arazöz, 3 iş makinesi, 12 ilk müdahale aracı, 1 uçak, 7 helikopter ve 115 personel sevk edildi.

Havanın kararmasının ardından hava müdahalesi sona ererken, ekiplerin gece boyunca karadan müdahalesi devam etti.

Ekiplerin uzun uğraşlar sonucu yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları ise devam ediyor. - UŞAK