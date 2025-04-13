''Evimin önüne çöp attın'' tartışmasında komşusunu kokoreççide öldürdü - Son Dakika
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''Evimin önüne çöp attın'' tartışmasında komşusunu kokoreççide öldürdü

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Üsküdar'da komşular arasında "Evimin önüne çöp attın" meselesinden başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgadan kaçıp caddede bulunan kokoreççiye sığınan şahıs komşusu tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olay sonrası kaçan katil zanlısı bir süre sonra emniyete giderek teslim olurken olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

13.04.2025 05:08
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İstanbul'un Üsküdar ilçesine bağlı Zeynep Kamil Mahallesi, Dr. Fahri Atabey Caddesi üzerindeki kokoreççide saat 01.30 sıralarında kan donduran bir olay yaşadı. İddiaya göre, Kenan Hamarat ile komşusu arasında "Evimin önüne çöp attın" meselesinden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü.

'Evimin önüne çöp attın' tartışmasında komşusunu kokoreççide öldürdü

KOKOREÇÇİDE ÖLDÜRÜLDÜ

Kenan Hamarat kaçarak cadde üzerinde bulunan bir kokoreççiye sığındı. Hamarat, kendisini takip ettiği öne sürülen komşusu tarafından kokoreççide bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Kenan Hamarat, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı ancak doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Hamarat'ın 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

'Evimin önüne çöp attın' tartışmasında komşusunu kokoreççide öldürdü

KATİL ZANLISI TESLİM OLDU

Olay sonrası kaçan şüpheli bir süre sonra emniyete giderek teslim oldu. Şüpheli Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekiplerince gözaltına alınırken, polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

'Evimin önüne çöp attın' tartışmasında komşusunu kokoreççide öldürdü
\'\'Evimin önüne çöp attın\'\' tartışmasında komşusunu kokoreççide öldürdü
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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa ''Evimin önüne çöp attın'' tartışmasında komşusunu kokoreççide öldürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Ra71mo19:
    çöpünü götürüp de milletin kapısına bırakırsan olacaklardan da sorumlusun 17 72 Yanıtla
  • Cevat Öndeş:
    eğer idam cezası olsaydı biri diğerini öldürebilir miydi? hayir. niye olduuyor çünkü bir kaç sene sonra şu sebepten bu sebepten şu indirimden vs. faydalanip çıkacağını biliyor da ondan. böyle olmaz. adalet incindi iyice. asayiş büyük şehirlerde iyice sıkıntı olmaya başladı. polis maaşı hastanedeki hiç bir işe yaramayan özel güvenlik maaşına kadar indirgenirse ne kadar sağlıklı çalışabilir polis. bunların düzenlenmesi lazım artik 47 7 Yanıtla
  • Mert kursun :
    Yabani hayvanlarıda geçtiniz sizi kafese koyup safari yada ormana salıp sürü avı düzenlemek laIm 38 2 Yanıtla
  • mustafa uzun:
    Bizi niye Avrupa’ya almıyorlar öylemi şu haberleri bi okuyun sebebini öğrenirsiniz bunun müslüman olmayla falan bi alakası tok Türk’ün kafa yapısıyla alakalı hak hukuk adalet sistemine adapte olamaz bu eğitim sistemiyle hiçbir Türk 23 1 Yanıtla
  • Gakko 23:
    ölüm hak edildi ise. hakettiği olmuş. yok hak değil ise. iki tarafada yazık olmuş. eğer insana çevreye veya ülkeye saygısı olmayan birileri ise hem ülke hem çevre kurtulmuş. yok şahıs iyi bir insan ise çok yazık olmuş Allah rahmet eylesin öldürenide İDAM ETSİNLER KISASTA HAYAT VAR devletimiz yetim çocukları inş himaye eder. tabiki çocuk ise yetişkin ise onlarında kimseye faydası olmaz ne devlete ne millete o ağaçtan farklı meyve olmaz. İYİ YETİŞEN YETİŞKİNLER İSE DEVLETİMİZ EN GÜZEL ŞEKİLDİ HİMAYE EDER 7 12 Yanıtla
  • sadullah nas:
    aslında çöpleri yere atanlara ağır cezalar gelse bu tür şeyler olmaz 14 1 Yanıtla
  • Filozof sn.:
    BİR TOPLUMDA EKONOMİ VE DÜZEN BOZUKSA HERŞEY BOZUKTUR.k.marks. 6 6 Yanıtla
  • ha07600760:
    idam şart 10 1 Yanıtla
  • Murat Avci:
    ne kadar basit değil mi.. 3 3 Yanıtla
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