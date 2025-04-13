\'\'Evimin önüne çöp attın\'\' tartışmasında komşusunu kokoreççide öldürdü

İstanbul'un Üsküdar ilçesine bağlı Zeynep Kamil Mahallesi, Dr. Fahri Atabey Caddesi üzerindeki kokoreççide saat 01.30 sıralarında kan donduran bir olay yaşadı. İddiaya göre, Kenan Hamarat ile komşusu arasında "Evimin önüne çöp attın" meselesinden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü.

KOKOREÇÇİDE ÖLDÜRÜLDÜ

Kenan Hamarat kaçarak cadde üzerinde bulunan bir kokoreççiye sığındı. Hamarat, kendisini takip ettiği öne sürülen komşusu tarafından kokoreççide bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Kenan Hamarat, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı ancak doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Hamarat'ın 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

KATİL ZANLISI TESLİM OLDU

Olay sonrası kaçan şüpheli bir süre sonra emniyete giderek teslim oldu. Şüpheli Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekiplerince gözaltına alınırken, polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.