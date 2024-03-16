Üsküdar'da vincin çarpmasıyla demir platform yola devrildi
İSTANBUL - Üsküdar Sahil'de seyir halinde olan konteyner yüklü vinç, yol üzerindeki demir platforma çarptı. Çarpmanın etkisiyle platform yola devrildi. Can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı olayda sahil yolu tek yönlü olarak trafiğe kapatıldı.
Olay, saat 12.00' da Üsküdar Harem Sahil Yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 CFR 817 plakalı vinç sürücüsü, konteyner yüklü aracıyla seyir halinde olduğu sırada sahil yolu üzerinde bulunan demir platforma çarptı. Çarpmanın etkisiyle platform yola devrildi. Olay esnasında yayaların bulunmaması olası bir facianın önüne geçti. İhbar üzerine adrese gelen ekipler, devrilen platformu kaldırmak üzere çalışma başlattı. Çevrede önlem alan polis ekipleriyse yolu trafiğe kapattı.
"Platformu fark edemedi"
Yaşanan olaya ilişkin konuşan vatandaş Yavuz Turhallı, " Konteyner yüklü iş makinesi geliyordu. Platformu fark edemedi. Geçerim zannetti, geçemeyince demir platforma çarptı. Yaklaşık 2 saattir yol trafiğe kapalı" dedi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Üsküdar'da vincin çarpmasıyla demir platform yola devrildi - Son Dakika
Çorum'da Üçtutlar Mahallesi Binevler Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında, A.A. ve N.A. yönetimindeki iki otomobil çarpıştı. Kazada, 19 UP 389 plakalı araçta yolcu olarak bulunan M.D. yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kütahya-Afyonkarahisar Karayolu'nda meydana gelen trafik kazasında, otomobilin yoldan çıkarak devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Kazada, sürücü Talip Azman olay yerinde yaşamını yitirdi.
Çanakkale'nin Eceabat ilçesi açıklarında meydana gelen bot faciasında 22 düzensiz göçmen hayatını kaybetti. Arama kurtarma çalışmaları 2. gününde devam ederken, 4 kişi kurtarıldı ve 22 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Bota tahminen 40 kişinin bulunduğu belirtilirken, 15-20 kişi hala aranıyor.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, özel halk minibüsü ile otomobil çarpıştı. Kazada, 1'i bebek 4 kişi yaralandı. Kaza sonucunda yaralananlar İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili tahkikat başlattı.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirdiği operasyonla bir suç örgütünü çökertti. Operasyonda, aralarında bir kamu görevlisinin de bulunduğu 7 kişi tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Ayrıca, çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.
Elazığ'da inşası devam eden 3 katlı bir binanın üstüne çıkarak intihar girişiminde bulunan bir şahıs, uzun süren ikna çalışmalarının sonucunda intihar etmekten vazgeçirildi. İntihar girişimi sırasında bir çocuğun, 'Abi atlarsan ne olacak, sen orada zaten yanacaksın' öğüdü dikkat çekti.
İstanbul'da metrobüse ulaşmaya çalışan vatandaşlar üst geçitte yoğunluk oluşturdu. Metrobüs üst geçidindeki insan selinin oluşturduğu manzara ile aynı karede yer alan 'Tam yol ileri' seçim afişi ise ilginç görüntüler oluşturdu.
Zonguldak'ta psikolojik sorunları olduğu iddia edilen D.K (46) isimli kadın, evinin banyosunda iple boynundan asılmış halde ölü bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından kadının cansız bedeni otopsi için Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bulunan ASAŞ Alüminyum Fabrikası'nda kopan malzeme yüklü sepet 24 yaşındaki işçinin üzerine düştü. Kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren gencin, nişanlı olduğu ve evlilik hazırlığı yaptığı öğrenildi. Olayın ardından soruşturma başlatıldı.
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde meydana gelen kazada, iki araç çarpıştıktan sonra ticari taksi alev aldı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralanan olmazken, itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.
Sizin düşünceleriniz neler ?