Uyuşturucu Ticareti Suçlusuna Yakalama

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan 15 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. Yapılan üst aramasında şahıstan 17 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Melikgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda, hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan 15 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.O. yakalandı. Y.O.'nun yapılan üst aramasında toplamda 17 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

İşlemleri tamamlanan Y.O. cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ