Uyuşturucu Ticaretiyle Aranan Şahıs Yakalandı
Uyuşturucu Ticaretiyle Aranan Şahıs Yakalandı

Uyuşturucu Ticaretiyle Aranan Şahıs Yakalandı
29.05.2026 12:13
Gaziantep'te 14 yıl cezası olan M.K. jandarma tarafından yakalandı ve tutuklandı.

Gaziantep'te uyuşturucu ticareti suçundan 14 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Oğuzeli ilçesinde yapılan çalışmalar neticesinde, uyuşturucu ticareti yapma suçundan hakkında 14 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K. isimli şahıs yakalandı.

Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

